Neymar regrette son coup envers le supporter lors de Rennes-PSG

Le Brésilien Neymar a reconnu que sa réaction face à la provocation d'un supporter était une erreur.

Hier soir, au moment d'aller récupérer sa médaille après la finale de la , Neymar a craqué devant les provocations d'un supporter.

Insultant un à un les joueurs parisiens qui passaient, l'homme a eu droit à une réaction de Neymar qui lui a asséné un coup.

"Oh Buffon, sale bouffon! Oh Kurzawa garde ta main! Oh raciste (envers Marco Verratti)! Oh va apprendre au jouer au foot toi (à Neymar)", a dit le supporter.

Neymar a fait savoir via les réseaux sociaux que sa réaction était une erreur : "Est-ce que j'ai mal agi ? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent" , a-t-il dit sur Instagram sous le post d'un proche qui le défendait.