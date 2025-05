Luis Diaz au Barça, c'est validé !

Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Barcelone aura du mal à recruter de nouveaux joueurs cet été en raison de ses difficultés financières.

Mais le club catalan espère conclure au moins un accord avant le début de la saison 2025-26 en août.

À ce stade, le directeur sportif Deco privilégie le recrutement d'un nouvel ailier gauche, et sa principale cible est Luis Diaz. Cependant, un accord sera difficile à conclure, car Liverpool n'a pas montré de recrutements désespérés, et son prix demandé est donc particulièrement élevé. Cependant, la situation pourrait bientôt changer.

Liverpool se rapproche de Florian Wirtz, ancienne cible du Real Madrid, le champion de Premier League ayant devancé le Bayern Munich dans la course au recrutement du joueur du Bayer Leverkusen. Le directeur sportif affirme que cela favorisera la tentative de Barcelone de recruter Diaz cet été.

Wirtz devrait coûter plus de 120 millions d'euros à Liverpool, et une vente importante sera donc probablement nécessaire pour équilibrer les comptes. Darwin Nunez, qui est dans le viseur de l'Atlético Madrid, va partir, mais Diaz est également un candidat potentiel à la vente, ce qui est une excellente nouvelle pour Deco et Barcelone.

Barcelone prépare déjà l'arrivée potentielle de Diaz. Hansi Flick voit l'international colombien comme titulaire, l'idée étant de placer Raphinha au poste central malgré ses 56 buts en 56 apparitions cette saison, jouant principalement au poste d'ailier gauche.

Il reste à voir si Barcelone parviendra à conclure un accord pour Diaz. Il est crucial qu'ils évitent de payer trop cher, et ils pourraient ne pas avoir à le faire si Liverpool est contraint de vendre après avoir recruté Wirtz.