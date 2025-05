Luis Diaz a utilisé le Barça, le coup de maître

Barcelone espère recruter cet été, en priorité pour un gardien et un ailier gauche.

Pour ce dernier, Luis Diaz est la cible privilégiée du directeur sportif Deco, même si un accord pourrait s'avérer difficile à trouver avec lui et son club, Liverpool.

Déco admire Diaz depuis longtemps et a déjà reçu l'aval de l'entraîneur barcelonais Hansi Flick pour poursuivre les négociations. Ces dernières semaines, la perspective d'un accord pour le champion de Liga semblait prometteuse, sachant que Liverpool devra probablement lever des fonds suite au recrutement attendu de Florian Wirtz.

Malgré cela, et malgré le fait que Diaz soit un supporter barcelonais depuis son enfance, il est loin d'être certain qu'un accord soit trouvé cet été. Des ventes seront nécessaires avant de pouvoir réunir les fonds nécessaires à un transfert, et il est possible que les conditions personnelles ne soient pas encore définies.

L'article continue ci-dessous

Comme le rapporte Relevo, Diaz privilégie son maintien à Liverpool la saison prochaine et il semblerait qu'il exploite l'intérêt du FC Barcelone pour faire pression sur le champion de Premier League et obtenir une meilleure offre.

Ces derniers mois, Liverpool envisageait de prolonger Diaz, mais les négociations n'ont pas abouti à ce stade. Le joueur et ses représentants sont insatisfaits des conditions proposées, ce qui explique la volonté de Barcelone de faire monter la pression en exploitant l'intérêt du club.

Si tel est le cas, il ne serait pas surprenant que Barcelone oublie Diaz, car le club ne recherchera que des joueurs dont la priorité est de porter le maillot blaugrana. Parmi ceux-là figure Marcus Rashford, autre cible du club pour le poste d'ailier gauche.