Luis Campos prévient, Mbappé n'est qu'à "40 ou 50% de son potentiel"

Le conseiller football du PSG assure que Kylian Mbappé a encore une importante marge de progression.

Le conseiller footballistique du Paris Saint-Germain, Luis Campos, affirme que Kylian Mbappé ne joue qu'à "40 ou 50 %" de son potentiel. L'attaquant a déjà cinq titres de champion de France et une Coupe du monde à son actif. L'idée qu'il a encore une marge de progression va faire peur aux clubs européens.

Lors d'un événement à Porto, Campos a déclaré : "Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50 % de son potentiel, et je le lui dis tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus car c'est un joueur qui n'a pas encore fini sa formation. Il y a la vitesse de maturation, c'est-à-dire que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Mbappé à 16 ans était déjà développé à tous les niveaux. Physiquement, il était très fort et avait une compréhension du jeu digne d'un joueur de 26 ans."

Après un été rempli de spéculations, Mbappé a engagé son avenir au PSG, en signant une nouvelle prolongation de trois ans. L'attaquant a depuis expliqué pourquoi il a choisi de rester dans la capitale française, mais a également laissé la porte ouverte à un futur transfert au Real Madrid.

Il est facile d'oublier que Mbappé n'a encore que 23 ans. L'attaquant fait partie de l'équipe de France et cherche à devenir l'un des rares privilégiés à remporter deux Coupes du monde.