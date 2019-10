Luis Campos : "Bernardo Silva est l'un des meilleurs joueurs du monde"

Le dénicheur de pépite du LOSC a encensé plusieurs de ses anciennes trouvailles dont l'ailier de Manchester City.

Luis Campos est un maîre en la matière du recrutement. Figure de l'ombre au début du projet de l'AS , le Portugais est le grand artisan du titre remporté par le club du Rocher en 2017. Depuis son départ, le club de la Principauté peine à retrouver une stabilité tandis que , son nouvel employeur, est de retour aux sommets. Dans sa carrière, et notamment à Monaco, Luis Campos a détecté et révélé de nombreuses stars, dont Bernardo Silva, Kylian Mbappé, Fabinho ou encore Thomas Lemar.

Le conseiller du président Gérard Lopez à Lille est revenu pour Sky Sports sur l'ascension de Bernardo Silva : "Je me souviens très bien du premier jour de Bernardo à Monaco, il est petit et les gens disaient: "Qui est ce joueur ?" Il jouait dans la deuxième division au , l'équipe B de . Mais il a fait une saison incroyable avec nous. Il est maintenant l'un des meilleurs joueurs en et l'un des meilleurs joueurs au monde".

"Pépé aime profondément le foot"

Luis Campos a encensé la personnalité de Nicolas Pépé : "À mon avis, l'une des caractéristiques d'un joueur de premier plan est qu'il aime le football. Je me souviens d'avoir travaillé avec Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe. Ils connaissent tout du football. Mbappe connaissait tous les résultats de la division 2 en . Nicolas Pepe est comme ça. C’est un autre exemple de l’importance pour un joueur d’aimer le football. Après un match, il regarde à nouveau le match dans son intégralité deux fois, pour se rendre plus parfait".

Le Portugais est revenu sur l'éclosion de Kylian Mbappé : "Le jour de mon arrivée à Monaco - Kylian n'était pas heureux au club. Je me souviens d'avoir rencontré sa famille et la famille disant qu'il ne resterait pas, il ne jouait pas, nous ne comprenions pas. Je l'ai donc regardé jouer pendant 10 minutes et je pensais: "C’est un joueur extraordinaire, il doit rester dans le club". Alors je l'ai mis dans l'équipe B et au bout de deux mois, il a fait une différence. Il a donc vite eu besoin de faire partie de la première équipe. À mon avis, il est le prochain meilleur joueur du monde".

Luis Campos a expliqué comment il a déniché Fabinho au : "Je me souviens que j’allais à la Copa Sao Paulo (compétition de football junior ndlr) pour voir Fluminense, qui avait une excellente équipe, de très bons joueurs. Il est maintenant champion d’Europe. C’est incroyable. Je suis allé au Brésil pour regarder Fluminese parce qu'ils avaient de bons joueurs. Ils ont affronté Paulinia, la première équipe de Fabinho. Paulinia a perdu trois ou quatre zéro. J'y suis allé voir les joueurs de Fluminese, mais à la fin j'ai signé Fabinho. le talent est toujours là, et parfois vous avez une opportunité précoce".