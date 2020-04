L'UEFA fixe la date limite du 25 mai aux ligues pour décider de la fin de la saison avec le Coronavirus

Les plus grandes ligues européennes ont reçu des instructions sur la deadline pour présenter leurs propositions afin de terminer la campagne actuelle.

L'UEFA a demandé à toutes les plus grandes ligues européennes d'être en mesure de communiquer leur intention de terminer la saison 2019-20 d'ici le 25 mai. La deadline a été avancé dans le cadre des directives de l'instance dirigeante sur les principes d'éligibilité pour les compétitions interclubs de l'UEFA 2020-2021, autrement dit les compétitions européennes (C1/C3). Suite à une réunion de son comité exécutif la semaine dernière, l'UEFA a fortement recommandé que toutes les ligues en attente en raison de la pandémie de coronavirus aillent à leur terme dans la mesure du possible.

Il a été proposé que les meilleurs championnats puissent être disputés sous un format différent, ou, lorsque la reprise n'est pas possible, les associations nationales pourraient décider des clubs pour les compétitions continentales de la saison prochaine "sur le mérite sportif". L'UEFA s'attend à ce que toutes les ligues aient un plan en place pour la façon dont elles procéderont avant la prochaine réunion du comité exécutif le 27 mai.

Les directives de l'organisation ont été délivré dans un communiqué : "Les associations et / ou ligues nationales devraient être en mesure de communiquer à l'UEFA d'ici le 25 mai 2020 le redémarrage prévu de leurs compétitions nationales, y compris la date de redémarrage et le format de compétition correspondant".

Une interruption accordée pour des "motifs légitimes"

"Dans l'éventualité où une compétition nationale devait être interrompue prématurément pour des motifs légitimes conformément aux [conditions fixées par le comité exécutif], l'UEFA exigerait de l'association nationale qu'elle explique avant le 25 mai 2020 ... les circonstances particulières justifiant une telle interruption prématurée et de sélectionner les clubs pour les compétitions interclubs de l'UEFA 2020-21 sur la base du mérite sportif dans les compétitions nationales 2019-2020", a ajouté l'UEFA.

Les clubs de ont repris l'entraînement et pourraient être de retour sur le terrain à partir du 9 mai, tandis que les équipes de devraient pouvoir s'entraîner ensemble à partir de la semaine prochaine, du 4 mai. La situation reste incertaine en , en et en , bien qu'en un redémarrage est espéré pour le 8 juin, avec des pourparlers prévus pour plus tard cette semaine, et qu'en la mi-juin a été ciblé pour une reprise.

Après l'interdiction des sports professionnels aux jusqu'au 1er septembre, l' a annoncé la semaine dernière l'annulation de sa saison 2019-20. Aucun champion n'a été déclaré et il n'y a eu aucune promotion ou relégation, la qualification européenne étant déterminée par le classement lorsque le championnat a été suspendu. Les finalistes de la Coupe des Pays-Bas, Utrecht, ont donc manqué l'occasion de se qualifier en en cas de victoire et ont déclaré qu'ils avaient l'intention de contester légalement la décision.