Lucas Paqueta aurait pu jouer pour l’OM

Dimanche soir, lors du dernier match de la 14e levée de Ligue 1, l’OM défie l’OL à domicile pour un grand classique du championnat. Les hommes de Jorge Sampaoli sont sur leurs gardes car ils auront en face d’eux un joueur de grande classe, en la personne de Lucas Paqueta. Le Brésilien est l'homme fort des Gones depuis l’entame de l’exercice en cours.

Paqueta a franchi un palier avec l’OL ces derniers mois, même si sa dernière sortie à Rennes n’a pas été très séduisante. Il fait donc les beaux jours de l’équipe rhodanienne, mais il aurait pu jouer pour l’autre Olympique. En effet, il y a de cela quelques années, Carlos Mozer avait conseillé aux responsables marseillais de le faire signer mais il n’a pas été écouté. « J’avais appelé mes amis à Marseille pour leur dire qu’il était vraiment fort, a confirmé l’ancien joueur du club à La Provence. C’était un conseil pour que des gens du club viennent le voir sur place. Je trouvais que Lucas avait toutes les qualités pour Marseille, il pouvait être très intéressant pour l’OM. Cela ne s’est pas fait. Aujourd’hui, c’est Lyon qui en profite ».

« Lucas Paqueta représente le futur »

Mozer a enchéri en déclarant que les anciens de l’OM au Brésil ne sont pas suffisamment pris au sérieux quand ils suggèrent des pistes à suivre. « Il y a beaucoup d’anciens joueurs de l’OM brésiliens, on habite au Brésil, on connaît bien le foot ici et on sait aussi le caractère et la qualité qu’il faut pour jouer à Marseille. C’est dommage que le club ne se renseigne pas auprès de nous », a-t-il déploré.

Lucas Paqueta était déjà une star quand il évoluait au Brésil. Son premier transfert en Europe (vers Milan) a couté 40M€. Il n’est pas certain que l’OM aurait pu s’aligner sur cette somme. Mozer estime tout de même que le transfert aurait pu se réaliser : « Je ne sais pas si le club avait la capacité de l’acheter, mais ça, c’est le boulot des gens qui travaillent sur les finances. C’est aux dirigeants de trouver les meilleures solutions pour attirer les joueurs ».

Enfin, l’ex-roc olympien a livré son avis concernant la progression de son compatriote depuis qu’il évolue sur le vieux continent : « On savait qu’il allait évoluer de la bonne manière, qu’il deviendrait un grand footballeur. On croyait qu’il s’imposerait plus tôt, mais cela arrive maintenant. Il joue dans les trois positions en attaque et il travaille très bien au milieu. C’est un footballeur complet, un joueur moderne. Il a une superbe couverture de balle, il a de la puissance pour porter le ballon. À Lyon, quand l’équipe était en difficulté, son coach l’amis devant et il a répondu présent. En équipe nationale, Lucas représente le futur ».