Lucas Moura remercie José Mourinho pour sa confiance

Le Brésilien a fait part de sa gratitude envers José Mourinho après que ce dernier l'ait relancé et lui ait offert une nouvelle chance de briller.

Lucas Moura a décrit José Mourinho comme étant un "champion" et a exprimé son bonheur après avoir eu la possibilité de commencer deux matches successifs dans une configuration offensive. L'ex-parisien s'est rendu auteur d'une passe décisive lors de la victoire 4-2 de sur l'Olympiacos mardi soir, qui a assuré aux Spurs une place en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il a marqué contre les Hammers et a été tout aussi efficace donc contre l’opposition grecque en Europe, après avoir été placé du côté droit de l’attaque de Tottenham.

Âgé de 27 ans, le Brésilien était principalement utilisé comme n ° 9 sous Pochettino et il est heureux de jouer dans une position plus naturelle maintenant que Mourinho est aux commandes. "Je suis heureux qu'il m'aime et il l'a dit. C'est très important pour moi d'avoir cette confiance de l'entraîneur et j'espère l'aider et aider l'équipe. Je ferai toujours de mon mieux et je suis heureux de l'occasion qu'il m'a offerte, a-t-il déclaré. Je pense que tout le monde le connaît. Je n'ai pas besoin de parler de lui car il est un vainqueur, un champion. Il a beaucoup de trophées et je suis sûr qu'il a beaucoup à apporter pour nous et à ajouter à notre équipe, notre club. Chaque joueur veut jouer, peu importe la position. Mais tout le monde sait que je ne suis pas un n ° 9, ce n'est pas ma meilleure position. Quand Pochettino m'a mis là, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, car ce qui compte le plus, c'est l'équipe, mais chaque entraîneur a un avis, un esprit différent. Maintenant, je me sens très bien dans cette position d'ailier. J'ai toujours joué dans cette position, je me sens bien et je suis heureux. ”

Mourinho a tenté de signer Moura alors qu'il était au , après avoir été impressionné par ses performances au avec Sao Paulo. L'international auriverde a fini par rejoindre le . "Oui, c'est vrai quand j'étais à Sao Paulo, j'ai eu une conversation avec lui, pas avec moi mais avec mon agent et mes parents, se souvient-il. Au dernier moment, le PSG est entré en course et j'ai décidé d'aller à Paris.Je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais je commence à le connaître maintenant. Tout le monde est heureux, tout le monde est optimiste et petit à petit, nous apprenons à le connaître et à mettre sa philosophie en pratique. Pas à pas, nous avons mis sa philosophie en pratique, sa façon de jouer et je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter à notre équipe."

Les Spurs seront de retour en championnat samedi face à . Puis, Mourinho retournera à Old Trafford avec sa nouvelle équipe pour affronter quatre jours plus tard.