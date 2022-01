Lucas Digne a choisi sa future destination

L'arrière français d'Everton Lucas Digne a convenu de conditions personnelles avec Aston Villa en vue d’un engagement.

Le média britannique TalkSPORT affirme Villa s’est entendu avec l’international tricolore sur les termes personnels de son transfert. Plus rien ne s’oppose à ce que l’ancien parisien prenne la direction de Birmingham.

Gerrard content de récupérer Digne

Steven Gerrard et ses dirigeants sont confiants quant à la finalisation de ce dossier au plus vite. Ils couperaient ainsi l’herbe sous les pieds de la concurrence, incarnée par Newcastle et Chelsea.

L'article continue ci-dessous

Gerrard tient à ajouter l'expérience de Digne à sa ligne défensive cet hiver. Everton n'était pas intéressé par leur offre d'un accord joueur plus cash qui aurait vu Anwar El Ghazi se diriger dans la direction opposée à Goodison Park.

Au lieu de cela, le club du Merseyside exige simplement du cash pour son défenseur français. Une demande qui aurait été acceptée par le camp d’en face.

Digne serait impatient de jouer sous les ordres de Gerrard, lequel a déjà renforcé son équipe ce mois-ci avec la signature en prêt son ancien coéquipier de Liverpool, Philippe Coutinho de Barcelone.