Lothar Matthäus met en garde le Bayern

Alors que le Bayern cherche à tout prix à se renforcer pour la saison prochaine, Lothar Matthäus a sérieusement mis en garde le club bavarois.

Ancienne légende du club aujourd'hui reconverti en spécialiste sur les plateaux tv, Lothar Matthäus reste un spectateur très attentif du Bayern. Et si il a déploré la saison actuelle et qu'il prône un grand chamboulement d'effectif, le Ballon d'Or 1990 tient à mettre en garde le Rekordmeister contre un excès de zèle et une stratégie précipitée. Et notamment dans la recherche d'un attaquant de pointe.

Matthäus avise le Bayern

Parmi les postes prioritaires ciblés par la direction du Bayern, il y a évidemment la position d'avant-centre qui a tant fait défaut aux Bavarois cette saison après le départ non remplacé de Robert Lewandowski. Les pistes sont nombreuses mais les cas d'Harry Kane et Victor Osimhen s'annoncent trop chers pour les économies munichoises. Randal Kolo Muani est, à l'heure actuelle, l'option privilégié mais son prix reste un obstacle de choix. La direction cherche donc un second couteau au cas où une négociation au rabais ne serait pas possible.

Après avoir ouvertement suggéré la piste Serhou Guirassy, actif au VfB Stuttgart en prêt du Stade Rennais et catalogué comme « un Kolo Muani en moins cher », Lothar Matthäus s'est fendu d'un nouveau conseil envers son ancien club. Ou plutôt d'une mise en garde. Car des rumeurs insistantes envoient le Bayern sur les traces de Niclas Füllkrug, buteur du Werder Bremen. Et Matthäus n'y croit pas du tout.

Selon l'ancien milieu de terrain, le profil du néo-international allemand colle certes parfaitement à ce dont a besoin le Bayern pour son secteur offensif, mais il représenterait toutefois une ambition trop restreinte pour le club munichois : « Je pense qu'il est génial, mais je pense qu'il est 'un tiroir trop bas' pour le Bayern Munich. Oui, il a déjà marqué 20 buts avec le Werder et il serait probablement disponible pour 20-25M mais il a 30 ans et ne représente pas l'avenir du club. »