LOSC - Un transfert imminent de Nicolas Pépé ? Christophe Galtier tempère

En marge de la reprise de la formation lilloise, Christophe Galtier a livré quelques indiscrétions liées à l'avenir du très courtisé Nicolas Pépé.

L'intégralité des rencontres de championnat disputées (37 en tant que titulaire, 1 en tant que remplaçant), 22 buts marqués, 11 passes décisives délivrées, une place de dauphin du obtenue à la surprise générale et des gestes de grande classe chaque week-end... Voici, en quelques mots, la teneur de l'exercice 2018-2019 du Lillois Nicolas Pépé, qui est littéralement entré dans une nouvelle dimension ces derniers mois.

D'ailleurs, force est de constater que ses prestations de haute volée n'ont pas manqué de susciter la convoitise de nombreux clubs européens, venus en nombre assister aux rencontres du principal intéressé au cours de la saison. De ce fait, un départ de Nicolas Pépé peu de temps après la fin de saison dernière n'aurait pas été une surprise... Mais celui-ci tarde à s'officialiser.

Christophe Galtier donne quelques indices quant à l'avancée des négociations

Pourtant, le 23 juin dernier, alors que le joueur venait de s'envoler en Egypte avec la pour y disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ses courtisans étaient vraisemblablement passés aux grandes maneouvres selon L'Equipe. Ainsi, l' aurait soumis une nouvelle offre proche de 90 millions d'euros aux dirigeants lillois pour s'offrir leur meilleur élément... Une offre suivie par les Colchoneros de l'Atlético de Madrid.

Mais ce vendredi, Christophe Galtier, l'entraîneur de l'ancien joueur du SCO d'Angers dans le Nord, a concédé que la finalisation d'un deal pourrait être un brin plus longue que prévu. "On sait que ce dossier sera sans doute plus long parce qu'il est en compétition et qu'il y a une réflexion des deux côtés, de la part du joueur et des clubs intéressés...", a ainsi confié l'entraîneur, en marge de la reprise du récent dauphin du PSG.

"Ce n'est pas pour cela que d'autres joueurs ne sont pas venus nous rejoindre, il y a juste des négociations difficiles, encore plus quand on a une belle compétition européenne à jouer", a ensuite ajouté l'ancien technicien des Verts de l'AS Saint-Etienne.