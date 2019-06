LOSC - L'Inter et l'Atlético prêts à offrir 90 millions d'euros pour Nicolas Pépé

L'Inter Milan aurait proposé près de 90 millions d'euros au LOSC pour son attaquant Nicolas Pépé. Une offre proche de celle formulée par l'Atlético.

L'intégralité des rencontres de championnat disputées (37 en tant que titulaire, 1 en tant que remplaçant), 22 buts marqués, 11 passes décisives délivrées, une place de dauphin du obtenue à la surprise générale et des gestes de grande classe chaque week-end... Voici, en quelques mots, la teneur de l'exercice 2018-2019 du Lillois Nicolas Pépé, qui est littéralement entré dans une nouvelle dimension ces derniers mois.

D'ailleurs, force est de constater que ses prestations de haute volée n'ont, et ce n'est en rien une surprise, pas manqué de susciter la convoitise de nombreux clubs européens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers semblent très motivés à l'idée d'enrôler l'ancien joueur du SCO d'Angers, et ils seraient prêts à mettre la main au porte-feuille pour cela... C'est en tout cas ce que révèle le quotidien L'Equipe, qui évoque des offres mirobolantes pour l'Ivoirien.

Deux offres de près de 90 millions d'euros pour Pépé

En effet, si le joueur s'est envolé en Egypte avec la pour y disputer la 2019, ses courtisans seraient quant à eux passés aux grandes maneouvres selon L'Equipe. Ainsi, l' aurait soumis une nouvelle offre proche de 90 millions d'euros aux dirigeants lillois pour s'offrir leur meilleur élément... Une proposition qui, à première vue, apparaît extrêmement élevée et impossible à suivre pour les concurrents.

Mais d'après le quotidien, l' de Diego Simeone, particulièrement intéressé par le natif de Mantes-la-Jolie, aurait lui aussi soumis une proposition similaire ces dernières heures. Autant dire que le LOSC peut déjà se préparer à effectuer la plus grosse vente de son histoire, tandis que Nicolas Pépé, lui, devrait pouvoir choisir une destination de prestige pour y poursuivre sa progression. Et d'après les dernières indiscrétions, malgré une offre supérieure de l'Inter Milan, le joueur de 24 ans ferait des Colchoneros sa priorité.