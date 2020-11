LOSC - Quatre points pris contre Milan, Galtier ne boude pas son plaisir

S'il n'a pas permis au LOSC de se qualifier, le match nul contre l'AC Milan (1-1) doit être apprécié à sa juste valeur selon l'entraîneur lillois.

Le LOSC avait frappé un grand coup à l'aller en allant s'imposer largement sur la pelouse de l' (0-3). Jeudi soir, les Dogues ont été moins en réussite qu'à San Siro et ont été contraints de partager les points face aux Transalpins (1-1), en . En cas de victoire, avait pourtant l'occasion d'assurer sa qualification.

Néanmoins, ce partage des points fait les affaires des Nordistes, puisque ces derniers demeurent en tête du groupe H, avec 8 points, soit un de plus que leur adversaire du soir. C'est pourquoi l'entraîneur Christophe Galtier accueillait ce résultat avec satisfaction, qui plus est après avoir été mené par une belle équipe milanaise.

"Quatre points contre Milan, il faut l'apprécier à sa juste valeur"

"Quand on est mené et qu'on arrive à revenir au score face au Milan, c'est déjà bien. Les joueurs ont eu ce mérite-là. On a eu un match très fermé. Je n'étais pas très surpris car il y a trois semaines (à l'aller, victoire 3-0), on avait eu beaucoup d'espaces. En première période, nos transitions ont été moyennes et on a eu des tirs dangereux mais c'était fermé. On prend un bon coup de bâton sur la tête en début de seconde période et on peut craindre le pire", a d'abord concédé le technicien face à la presse.

"Mais peut-être qu'on a mis plus de détermination, plus de jeu vers l'avant, et on a su égaliser. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Je ne dis pas qu'il faut se satisfaire de ce match nul mais c'est le leader de la et ça peut nous laisser espérer de bonnes choses sur les matches qui arrivent. Dans la double confrontation, on prend quatre points contre Milan, il faut l'apprécier à sa juste valeur", a ensuite souligné Christophe Galtier, qui ne voulait pas bouder son plaisir.

"Il y a quelques regrets sur des situations où on doit être plus juste, mais on est là, on ne perd pas, on prend des points", a enfin ajouté l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne. Un avis partagé par son défenseur central et capitaine José Fonte, lequel a désormais pour objectif de se qualifier dès le prochain match.

"C'était un match difficile contre une très bonne équipe donc revenir au score, c'est pas mal. On sait que notre objectif c'est de gagner mais malheureusement on a commencé la deuxième période en dormant mais on a réussi à égaliser. On est content du résultat et on peut finir (se qualifier) la semaine prochaine contre le Sparta Prague", a pour sa part déclaré l'international lusitanien. Séduisants en , les Dogues le sont aussi à l'échelle continentale et peuvent nourrir de sérieux espoirs cette saison.