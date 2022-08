LOSC-PSG – Vahid Halilhodzic : "Je trouve Messi plus intelligent"

Pour Vahid Halilhodzic, le nouveau schéma tactique du PSG instauré par Christophe Galtier permet à Messi de s'épanouir.

Dimanche soir, le PSG a écrasé le LOSC 7-1 au stade Pierre-Mauroy. Ancien entraîneur des deux clubs, Vahid Halilhodzic a livré son analyse du match dans les colonnes de L'Equipe.

Selon lui, la tactique mise en place par Christophe Galtier depuis son arrivée au club (3-4-1-2) est idéale pour les stars du PSG : « Neymar joue plus haut et demande des ballons dans la profondeur que lui donne Messi. L'Argentin fait un récital en numéro 10, dans le jeu simple et dans les intervalles. Je le trouve aussi plus intelligent. Il porte moins le ballon qu'au Barça. Messi, c'est une école du football. Dans cette position, il est davantage dans cette réflexion d'aider Neymar et Mbappé que de marquer et de penser au Ballon d'Or. C'est le truc de nouveau que j'ai vu, ce soir (hier). »

« Coach Vahid » estime cependant que tout n'est parfait dans ce PSG et doit encore progresser dans certain domaine, comme le replacement défensif en bloc : « Sa première ligne est parfois trop éloignée et ses couloirs trop élargis. Il doit plus vite fermer côté ballon pour faire barrage à l'adversaire et éviter ainsi qu'il se crée autant d'occasions. »

Enfin, Halilhodzic pense que le PSG a tout ce qu'il faut pour enfin gagner la Ligue des champions : « L'effectif est largement le meilleur du monde. Après, c'est aussi une question de relations sociales entre les joueurs. Il faut les rassembler dans un projet commun pour que chacun mette son ego de côté et demeure à ce niveau et dans cet esprit collectif. Si c'est le cas, je ne vois pas une équipe capable de l'empêcher d'exaucer son rêve. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici aux mois d'avril-mai. Mais il est bien parti pour une saison exceptionnelle. »