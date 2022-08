LOSC-PSG (1-7) : Les parisiens écrasent Lille, Mbappé et Neymar régalent

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé largement à Lille sur le score de 7-1 !

Avant cette dernière rencontre de la 3e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a mis les points sur les i en désignant Mbappé tireur n°1 des penalties du PSG.

Mbappé buteur au bout de 8 secondes !

De quoi mettre Kylian Mbappé en confiance et ce n'est sans doute pas un hasard s'il n'a eu besoin que de huit secondes pour ouvrir le score face à Lille, égalant ainsi le record de Michel Rio avec Caen contre Cannes le 15 février 1992.

Le rouleur-compresseur parisien était lancé et Lille allait subir un véritable calvaire lors du premier acte, encaissant trois autres buts par Messi (28e), Hakimi (39e) et Neymar (43e).

Encore un doublé pour Neymar

En deuxième période, Neymar, après une jolie feinte de Mbappé, s'offrait un doublé (52e), son deuxième de suite après celui contre Montpellier la semaine dernière.

Avec cinq buts d'avance, le PSG se relâchait et Lille en profitait immédiatement pour sauver l'honneur par Bamba qui s'y reprenait à deux fois pour tromper Donnarumma (54e).

Mbappé signe un triplé

Très complice pendant tout le match, Neymar et Mbappé réalisaient un double une-deux et le Français ajustait Jardim du droit pour le sixième but parisien de la soirée (66e).

Mbappé signait même triplé d'une frappe puissante après avoir bénéficié d'une passe de Neymar (87e) et mettait fin au cauchemar du LOSC.

Le PSG poursuit son sans-faute

Avec ce large succès, le PSG signe son troisième succès de la saison est la seule équipe à réaliser un sans-faute. Les Parisiens sont impressionnants offensivement (17 buts) mais ont tendance à parfois se laisser aller en défense (3 buts contre).

De son côté, après sa belle victoire 4-1 contre Auxerre lors de la première journée, le LOSC n'arrive plus gagner et pointe à la 12e place avec 4 points. Pis, Lille enregistre ce soir la plus lourde défaite à domicile de son histoire en Ligue 1...