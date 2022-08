PSG – Galtier désigne Mbappé tireur n°1 pour les penalties

Christophe Galtier a tranché et désigné Kylian Mbappé comme tireur n°1 pour les penalties.

Avant la rencontre entre le LOSC et le PSG, Christophe Galtier s'est confié au micro de David Astorga.

Le journaliste de Prime Video lui a demandé qui était le tireur numéro un pour les penalties après la polémique consécutive au match entre le PSG et Montpellier. La réponse du coach parisien a été claire et nette : « C'est Kylian. »

« Après, par principe, je définis toujours un deuxième qui est évidemment Neymar. Après vous pouvez avoir des situations comme la semaine dernière. Il faut être intelligent. J'ai vu ce que Karim Benzema a fait hier avec Eden Hazard. Il faut être intelligent et savoir si les uns et les autres se sentent capables de tirer. Kylian est tireur numéro et en cas de défection de Kylian, Neymar est tireur numéro 2 », a ajouté Galtier.