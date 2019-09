LOSC, Lopez : "Imposer nos idées en Ligue des champions"

Le président de Lille a hâte de découvrir, pour la première fois depuis son arrivée chez les Dogues, la Ligue des champions.

Qui l'eût cru. Un an après avoir frôlé la descente en , a réussi à terminer deuxième de et se qualifier pour la . Ambitieux, les Dogues vont débuter leur campagne ce soir contre l' . Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, Gérard Lopez a avoué qu'il a hâte de découvrir la Ligue des champions dans la fonction de président et espère voir une belle image de son club durant la phase de poules.

"Je me sens concerné. À la limite, même concentré, alors que ce n’est pas moi qui vais jouer. C’est un peu dans mon caractère d’être dans le ressenti, d’observer. J’échange beaucoup avec Luis (Campos) et Christophe Galtier. On a pas mal parlé de psychologie. On sait que notre équipe peut être dangereuse contre n’importe quel adversaire mais on a vu aussi, en fin de rencontre face à Angers, qu’elle sait se relâcher. C’est la jeunesse", a indiqué le propriétaire du LOSC.

"Les investissement amènent la C1"

L'article continue ci-dessous

"On sait que l’esprit de ce groupe est de gagner n’importe quel match. Je vais laisser l’aspect plus sportif pour Christophe et son staff. J’interviens plus sur la partie club, l’écusson, la compétition. Chacun a son rôle et je vais essayer d’être le plus naturel possible, en fonction de mon ressenti et des informations que j’ai eues. Les mots peuvent changer si je sens le groupe nerveux ou concentré, mais le message est clair. Depuis que Christophe a repris le groupe, on a une forte culture du jeu. Et on veut imposer nos idées. Si on impose notre philosophie de jeu, on aura notre carte à jouer dans cette Ligue des champions. Comme on peut le faire en . Je veux faire en sorte de mettre ce groupe dans une bulle pour qu’il reste concentré", a ajouté Gérard Lopez.

Le président de Lille est heureux que son club soit si rapidement en C1 : "On avait un plan en tête et on l’avait dit, malgré une très mauvaise saison. Le plan a parfois été mal compris et je n’ai sans doute pas toujours très bien communiqué. Aujourd’hui, je pense que l’on est mieux compris. Quand je dis que l’on va vendre tel joueur et que l’on va le remplacer, les gens ne doutent plus. Ils me comprennent aussi quand je parle de culture du jeu. Ce sont les investissements qui amènent la Ligue des champions. J’ai repris le LOSC pour que le club joue l’Europe tous les ans. C’est une grande fierté d’être là aujourd’hui, mais ce n’est pas un aboutissement. C’est une étape dans la croissance du club".

Gérard Lopez aurait aimé voir CR7 et Messi évoluer ensemble : "Quel top joueur de C1 j'aurais aimé avoir dans mon équipe ? (Il éclate de rire) Il n’y en a pas un mais deux. J’aurais aimé être le premier à réunir Cristiano Ronaldo et Messi dans la même équipe. On a eu Pelé qui a dominé son époque puis Cruyff et Maradona. J’en oublie mais il n’y a jamais eu une période où deux joueurs étaient au sommet au même moment. On vit une époque de rêve avec la domination de deux joueurs qui se battent à coup de doublés, de triplés".