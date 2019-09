Juventus - En larmes, Cristiano Ronaldo évoque son père décédé : "Il ne me voit pas être le meilleur"

Le quintuple Ballon d'Or n'a pas pu retenir ses larmes au moment de voir une vidéo de son père, décédé en 2005.

Cristiano Ronaldo est connu pour être émotif. Ses larmes après l'élimination lors de l'Euro 2004, ou lors de sa blessure en finale de l'Euro 2016, mais il y a un sujet qui touche le Portugais plus que toute autre chose : sa famille. Et plus que tout ses parents. Si l'international portugais a toujours été très proche de sa mère, il a malheureusement perdu son père trop tôt dans sa vie alors qu'il était âgé de 20 ans. Le 7 septembre 2005, José Dinis Aveiro est décédé à Londres, des suites d'une tumeur au foie.

Ce jour-là, Cristiano Ronaldo avait tenu à disputer une rencontre contre la (0-0), comptant pour les éliminatoires de la 2006. L'international portugais avait même été élu homme du match. Le père de Cristiano Ronaldo n'a donc jamais eu le plaisir de voir son fils remporter la ou encore devenir le meilleur joueur du monde et décrocher un Ballon d'Or. C'est certainement le plus grand regret de la vie de l'attaquant de la .

Au moment d'évoquer son père, après avoir vu une vidéo de lui, lors d'une interview à la chaîne britannique ITV, Cristiano Ronaldo s'est montré très ému et n'a pas réussi à contenir ses larmes : "Je n'ai jamais vu cette vidéo. Pardon. Ce qui me rend triste ? C'est d'être devenu le numéro 1 et qu'il ne puisse pas le voir. Il n'a pas vu les récompenses que j'ai reçu. Non, il n'a jamais vu ce que je suis devenu. Ma famille l'a vu, ma mère, mes frères et soeurs, même mon fils aîné. Mais mon père n'a rien vu".

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR — Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019

Au cours de cette interview, Cristiano Ronaldo est également revenu sur les accusations à son encontre concernant le viol de Kathryn Mayorga et les révélations de Der Spiegel à ce sujet : "Ils jouent avec votre dignité. C'est difficile. Vous avez une petite amie, vous avez une famille, vous avez des enfants. Quand ils jouent avec votre honnêteté, c'est mauvais, c'est difficile. Je me souviens d'un jour où j'étais au salon avec ma petite-amie devant la télévision, pour voir les informations et vous entendez parler de Cristiano Ronaldo, etc..."

"J'ai entendu mes enfants descendre dans les escaliers et j'ai changé de chaîne parce que J'étais embarrassé. Je me suis senti gêné. Je viens de changer de chaîne pour que Cristiano Jr ne voit pas qu'ils parlent mal de son père, d'une très mauvaise affaire. Cela me fait tellement mal, pour être honnête", a conclu Cristiano Ronaldo.