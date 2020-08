Lille - Les premiers mots de la recrue Jonathan David

Nouvelle recrue du LOSC, Jonathan David, qui s'est engagé à Lille jusqu'en 2025 ce jour, n'a pas caché sa satisfaction, livrant un discours ambitieux.

C’était dans l’air du temps depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Jonathan David vient renforcer l’effectif du LOSC pour la saison prochaine. Pour s’offrir les services de l’international canadien, les Dogues n’ont pas hésité à casser leur tirelire avec un chèque de 30 millions d’euros envoyé à la Gantoise.

"Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait"

Un montant qui fait de David la recrue la plus chère de l’histoire du club, un an seulement après l’arrivée de Victor Osimhen, en provenance de Charleroi. Jonathan David, le natif de Brooklyn, aura d'ailleurs la lourde tâche de faire oublier celui qui, après une saison 2019-20 de grande qualité, s'est envolé vers le Napoli.

Dans le communiqué officiel du club, Jonathan David a livré ses premières impressions après sa signature dans le Nord. Un endroit jugé idéal pour continuer son développement personnel. "Je suis très content. J'ai beaucoup attendu cette journée, et c'est un plaisir d'être un Dogue aujourd'hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le Président, Luis Campos et Christophe Galtier", a ainsi déclaré l'ailier, conscient d'arriver dans une équipe de qualité.



OFFICIEL - Jonathan David rejoint Lille

"Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs. Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait. Je suis un joueur qui sait se placer sur le terrain. J'aime jouer avec mes qualités : la technique et la vitesse notamment. J'ai hâte de rencontrer les supporters. Allez le LOSC !", a-t-il ajouté. Déterminé.