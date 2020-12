Lille, Galtier : "Il va y avoir une nouvelle ère"

L'entraîneur du LOSC est revenu sur les derniers jours très agités au sein du club nordiste qui va changer de propriétaire et de président.

En tête de , tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le LOSC. Mais si du côté sportif tout roule pour les hommes de Christophe Galtier, en interne, le club nordiste a connu des remous ces 48 dernières heures. En effet, Gérard Lopez va être contraint de quitter le LOSC en raison d'une situation financière compliquée. Un nouveau propriétaire devrait arriver, ainsi qu'un nouveau président, en la personne d'Olivier Létang.

Cette actualité chaude n'a pas perturbé Christophe Galtier et ses hommes qui ont fait le boulot ce mercredi soir à en l'emportant (2-0) et en conservant la tête du championnat avant le choc contre le PSG. Après la rencontre, le technicien français est revenu sur les derniers jours vécus par son équipe : "La vente du club ? Ce n'est pas encore effectif. J'ai eu mardi Gérard Lopez, mon président, et mercredi, c'était ma centième à la tête de en . C'était une victoire importante pour le club, et je lui dédie cette victoire, comme cette centième. C'est un homme avec lequel j'ai une relation forte sur le plan humain, et je ne parlerai pas au passé. Un homme avec lequel j'ai beaucoup échangé ces deux derniers jours, et notamment hier".

"Il m'a tenu informé de la situation hier soir, nous avons beaucoup parlé, quand il était possible de parler. Et ensuite, pour ne trahir personne, Olivier Létang m'a appelé aussi pour m'expliquer la situation. Vous en dire plus est très difficile, car depuis je n'ai plus d'échange. Je vous lis, je vous écoute, vous les médias, mais je n'ai pas plus d'informations que ça, si ce n'est qu'il me semble qu'il va y avoir une autre gouvernance. Je verrai avec mon prochain président, le prochain propriétaire du club, et je pense que cela va se faire rapidement, d'après ce que j'ai su, d'après ce que le président m'a dit. Les raisons, je ne les connais pas", a ajouté Galtier.

Plus d'équipes

"Je suis convaincu que Létang va faire en sorte de ne rien chambouler"

L'article continue ci-dessous

"Je voudrais ajouter que ça fait trois ans que je suis au club, trois ans que je collabore et que j'échange en permanence avec le président. Sur le plan humain, ma nuit et ma journée ont été très difficiles. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Je sais aussi faire la part des choses, dès demain, j'aurai sûrement des discussions, je crois, avec Olivier Létang, qui va sûrement être nommé président. Nous échangerons et on préparera de manière très professionnelle le match de Paris puis celui de . On parlera après sur le reste, j'écouterai", a conclu l'entraîneur du LOSC.

Christophe Galtier est prêt à écrire une nouvelle page, malgré son attachement envers son président actuel : "C'est difficile. Il se passe ce qu'il se passe, il va y avoir un nouveau propriétaire, un nouveau président. Si c'est Olivier (Létang), il connaît le football. Je suis convaincu et persuadé qu'il va faire en sorte de ne rien chambouler dans l'organisation, et qu'on restera dans la lancée de ce qu'on a fait depuis quelques saisons. Après, je serai à l'écoute, à disposition, comme je l'ai toujours fait avec Gérard (Lopez) et Luis (Campos). Je serai à l'écoute du propriétaire et du président".

"C'est la fin d'une époque, évidemment. Mais quand il y a la fin d'une époque, de facto il y a une nouvelle époque. Il va y avoir une nouvelle ère, avec des gens qui ont envie de réussir. Je suis persuadé qu'avec ce groupe et l'envie du nouveau propriétaire et du nouveau président, nous allons continuer à réussir. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Dans quatre jours il y a un match. Il faut garder le cap, je dois être le garant de certains comportements, de certaines attitudes, de certains investissements. Mes longues conversations que j'ai eues hier avec monsieur Lopez font que je resterai pied au plancher, à fond, avec les nouveaux propriétaires et le nouveau président", a conclu l'ancien entraîneur de l'ASSE.