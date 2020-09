LOSC, Gérard Lopez fait un gros point sur le mercato

Le propriétaire du LOSC a évoqué les possibles départs de Mike Maignan, Jonathan Ikoné et Boubakary Soumaré.

Le LOSC a déjà connu un mercato estival agité. a enregistré les arrivées de Jonathan David, Burak Yilmaz et Sven Botman tandis que Victor Osimhen, Loïc Rémy et Gabriel ont quitté le club cet été. Le mercato des Dogues n'est pas fini pour autant. Bien qu'ils aient déjà réalisé de belles plus values, les Lillois pourraient vendre d'autres joueurs, en raison de l'absence de la cette saison, mais surtout si des belles offres arrivent sur la table.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Gérard Lopez, propriétaire du LOSC a fait le point sur le mercato des Dogues et notamment du côté des départs. Le propriétaire du LOSC ne veut pas voir partir son portier : "Laisser partir Mike Maignan pour le laisser partir n'est pas un objectif. Je ne vais pas dire non, puisque s'il y a une offre qu'il ne peut pas refuser... Il y a un intérêt pour Mike, mais ce n'est pas un joueur qu'on pousse dehors".

"Des grosses offres pour Ikoné"

En revanche, Gérard Lopez est conscient que ce sera compliqué de retenir Jonathan Ikoné : "C'est un joueur qui intéresse et j'allais dire c'est le problème. Il a des capacités de faire des différences énormes. C'est un joueur qui est en équipe de . Un joueur que des gens regardent. On a une grille salariale qui fait qu'un jeune joueur ne gagnera jamais ce qu'il gagnera ailleurs. Je ne me pose pas de question. Il faut que tout le monde soit d'accord sur la marche à suivre. Il y a des grosses offres pour lui. Je vais m'asseoir avec des joueurs et leur entourage cette semaine".

"On a eu des offres pour Sanches, Araujo, qu'on a refusé. Il faut s'asseoir avec les joueurs et en parler. À part Boubakary (Soumaré, ndlr), que j'adore, mais, vu qu'on joue qu'à deux au milieu, il lui faut de la patience. La porte est ouverte s'il veut partir, mais pour les autres il faut discuter. Sur Bouba, il y a eu des offres importantes de clubs où il ne voulait pas aller. Il y a trois parties et tout le monde doit être d'accord", a conclu le propriétaire du LOSC.

Lille a encore le temps de se renforcer mais aussi de perdre des joueurs importants étant donné que le mercato estival va durer jusqu'au début du mois d'octobre. Lancé dans un projet où la revente est essentielle, le LOSC aura du mal à refuser de très belles offres pour des joueurs comme Jonathan Ikoné ou Boubakary Soumaré, mais ne pourra pas se séparer de beaucoup de titulaires pour éviter de renoncer à ses ambitions sportives.