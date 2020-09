OFFICIEL – Gabriel quitte Lille et signe à Arsenal

Après Nicolas Pépé la saison dernière, voici un deuxième transfert entre le LOSC et : le défenseur central Gabriel s'est engagé pour cinq années avec les Gunners et portera le numéro 6.

Le montant du transfert est estimé à 25 millions de livres soit environ 28 millions d'euros.

Arrivé à en 2017 en provenance d'Avai, Gabriel avait été prêté à (2017-2018) et au Dinamo Zagreb (2018) avant de s'imposer au LOSC. A 22 ans, il s'apprête à découvrir un quatrième championnat.

Plus d'équipes

🇧🇷 Welcome to The Arsenal, @biel_m04! 👋 pic.twitter.com/xT1idCej8r