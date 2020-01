LOSC, Galtier fait un point sur le mercato

L'entraîneur de Lille préfère vivre la période du mercato hivernal avec détachement ne sachant pas ce qu'il va se passer.

risque d'être très sollicité lors du mercato hivernal. Ce vendredi, trois joueurs du LOSC faisaient la couverture du journal Marca en car ils seraient dans le viseur du . Parmi eux, Victor Osimhen que Lille souhaitera retenir jusqu'à la fin de la saison, mais dont les offres pour l'arracher aux Dogues risquent d'être alléchantes. En conférence de presse, Christophe Galtier, qui est conscient de la réalité du projet lillois, aborde le mercato hivernal avec calme et détachement.

"La une de Marca ? Je ne sais pas s’ils en ont parlé dans le vestiaire. Je n’ai pas eu de retour sur ça. Sur un plan personnel, je suis concentré sur la compétition. Le mercato finira le 31. On verra bien ce qu’il va se passer. Moi ça ne me dérange pas. Je n’en tire pas non plus un sentiment de fierté. Ce sont les médias qui ont peut-être des infos. Je n’en ai pas parlé avec mon président ou avec Luis Campos. Ça ne m’intéresse pas", a expliqué le Français.

Thiago Maia a un bon de sortie

"Je suis concentré sur les compétitions et les objectifs que j’ai pu me fixer. Mais ensuite, je ne maîtrise pas tout. Je ne vais pas dépenser de l’énergie sur quelque chose que je ne peux pas maîtriser. C’est le mercato, avec tout ce que cela comporte, en terme d’informations, désinformations, rumeurs. À nous, le club, mais pas moi, d’être vigilant autour des joueurs pour qu’ils ne soient pas perturbés. Ma mission c’est de préparer les matches et de faire en sorte que l’équipe gagne", a ajouté l'entraîneur de Lille.

Christophe Galtier a confirmé qu'un départ pourrait être envisagé en défense et au milieu de terrain : "Je trouve qu’avec 4 défenseurs centraux, c’est bien, 5 c’est vrai qu’il y en a un de trop. Au milieu, dans notre registre, on est aussi nombreux au poste même si Renato évolue sur un côté. Je sais que beaucoup de personnes aimeraient le voir évoluer dans le cœur du jeu. Il nous rend bien service côté droit. L’absence de Yusuf va peut-être m’inciter à fixer Renato à un poste. Et il y a le cas Thiago Maia qui n’est pas heureux de sa situation et qui a besoin d’aller à l’extérieur pour jouer, retrouver le plaisir de jouer. Sur des joueurs comme cela, cela ne fonctionne pas à certains endroits et cela fonctionnera à d’autres endroits avec d’autres personnes. Est-ce que d’autres partiront ? Je ne sais pas".

Le Français ne croit pas à un recrutement pour remplacer Yazici : "Je ne pense pas. Je ne suis pas un entraîneur qui demande. Je suis dans l’échange, la discussion. Il faudra aussi voir dans quel état sera notre effectif au 31. Mais changer numériquement un joueur qui a eu une grave blessure, sur le mois de janvier, sur un plan personnel, je n’en vois pas la nécessité. Des joueurs intransférables ? Ça n’existe plus les garanties. Donc on fait en sorte de ne pas en demander. Parce qu’il y a des offres quelque fois... C’est toujours le dilemme".