LOSC, Galtier : "Ce penalty, je ne comprends pas"

L'entraîneur lillois a affiché son mécontentement suite à la décision prise par l'arbitre de siffler un penalty contre son équipe en première période.

Le LOSC a laissé passer une belle occasion de revenir à hauteur du PSG ce dimanche soir. En cas de victoire contre l'AS Saint-Etienne, aurait pu partager la tête du championnat avec le club de la capitale, mais les Dogues ont été tenu en échec. La faute à un but de Wahbi Khazri sur penalty. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier est revenu sur le match moyen de ses joueurs et a pesté contre l'arbitrage.

"On a eu une première période très moyenne par rapport à ce que l'on voulait faire. Il n'y a pas eu de mouvement, beaucoup trop de précipitation et de jeu long. Malgré tout cela, nous n'avons pas été trop en danger. Puis il y a eu une seconde période au cours de laquelle nous avons retrouvé notre mobilité et de la verticalité. Mais généralement, quand on réussit seulement cinquante pour cent d'un match, il est très difficile de l'emporter", a expliqué Christophe Galtier.

"Ce n'est pas dans mes habitudes de commenter les décisions de l'arbitre, mais là je ne comprends pas. L'arbitre peut se tromper, mais aujourd'hui (dimanche), il y a tellement de gens qui travaillent avec lui derrière les écrans qui voient ce qui se passe...", a ajouté l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne, remonté contre l'arbitrage après la rencontre.

"Un championnat très particulier"

"Ce qui s'est passé ? Il y a surtout un joueur d'expérience (Kahzri)qui vient se jeter dans les jambes de Bradaric. Je ne comprends pas que l'on puisse siffler un penalty sur cette action. Maintenant, cela n'enlève rien à la bonne première période stéphanoise", a conclu l'entraîneur des Dogues. Une décision qui a toujours du mal à passer et qui a eu des conséquences sur le résultat et le classement du LOSC.

Christophe Galtier attend plus de régularité de la part de son équipe : "Une contre-performance, oui, parce que nous n'avons pas fait un match complet. Il y a eu beaucoup de déchet dans notre jeu. Nous devons être plus constants. C'est effectivement un championnat très particulier. Il se passe beaucoup de choses avec le Covid. Des matches sont reportés. Mais bon, je vois bien , qui joue seulement une fois par semaine".

"Marseille possède deux matches de retard. Les Marseillais semblent revenir plein pot. Tout comme qui a eu du mal à se mettre en route mais qui est aujourd'hui une équipe très difficile à jouer. Et puis nous sommes là également (sourire)", a conclu l'entraîneur de Lille. Les Dogues vont tenter de valider leur qualification pour le prochain tour en dès jeudi prochain.