LOSC - Christophe Galtier : "Non pas de la pression, mais de l’excitation"

L'entraîneur de l'actuel leader de la Ligue 1 aborde la fin de saison avec enthousiasme.

Tombeur de Nantes dimanche après-midi (0-2), Lille a repris les rênes de la Ligue 1. Plutôt séduisants en première période, les Dogues se sont ensuite contentés de gérer au cours d'un deuxième acte moins abouti, mais sont toutefois parvenus à inscrire un second but. En forme, Jonathan David a été l'auteur d'un doublé.

Le succès des Dogues leur permet de se retrouver seuls en tête après 24 journées dans un championnat de France plus serré que jamais. Alors que la saison est encore longue et que la concurrence fait rage dans les hauteurs du classement, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, a déjà hâte d'en découdre en fin de saison !

"On n’a pas le droit au moindre relâchement"

"Tout le monde est dans l’obligation de gagner. Ce qui rajoute non pas de la pression, mais de l’excitation. Car pour rester tout là-haut, on n’a pas le droit au moindre relâchement. C’est ce que je demande aux joueurs : ne pas donner d’espoir aux adversaires", a ainsi confié le technicien français après la rencontre.



Si le LOSC est bien placé en tête du championnat et compte respectivement 2 et 3 points d'avance sur l'OL et le Paris Saint-Germain, il ne faut pas compter sur Christophe Galtier pour se voir trop beau. "Je ne vais pas m'endormir sur ce classement. C'est une satisfaction, une grande performance, c'est vrai. Mais cela n'aura servi à rien si on ne maintient pas notre exigence jusqu'à la fin", avait-il martelé il y a de cela une semaine. Dans le Nord comme ailleurs, tout relâchement est interdit !