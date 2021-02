Pogba indisponible "plusieurs semaines" à cause d'une blessure à la cuisse

Touché à la cuisse, Paul Pogba, le milieu français de MU, va rater plusieurs semaines de compétition.

Paul Pogba est out pour plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cuisse, a confirmé le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Le milieu de terrain français est sorti lors du match nul contre Everton samedi soir, et a dû être remplacé par Fred. Il va donc se retrouver sur le flanc pendant une bonne période.

Pogba a quitté Old Trafford en boitant et a dû immédiatement recevoir un traitement et passer ensuite des examens. Des examens qui ont confirmé les dommages qu'il s'était faits au muscle de la cuisse. Solskjaer a déclaré à MUTV: "C'est une blessure qui prendra quelques semaines à guérir. Il vient juste de commencer sa convalescence, en collaboration avec le personnel médical et nous le récupérerons dès que possible et en toute sécurité."

«Bien sûr, Paul a été très important pour nous et nous ne prendrons aucun risque. [Donc c'est] quelques semaines à coup sûr, a poursuivi le coach norvégien. C'est toujours rageant quand ça arrive et, surtout, que Paul retrouvait vraiment sa forme et appréciait son football. Là, nous devons juste prendre autant de points et de victoires que possible, lorsque vous perdez des joueurs.

«Nous avons été en très bonne santé et forts pendant une longue période, nous ne pouvons donc pas trop se plaindre », a conclu en relativisant Solskjaer

Solskjaer n'a pas donné de date exacte pour le come-back de la Pioche, mais en parlant de "plusieurs semaines", il semblerait que le Français est bon pour rater plusieurs matches importants. United affrontera West Ham au cinquième tour de la FA Cup à domicile mardi soir avant de se rendre à West Brom en Premier League ce week-end. Il y aura ensuite une double confrontation en Ligue Europa contre la Real Sociedad et un rendez-vous en championnat à domicile contre Newcastle Les Red Devils enchaineront enfin par un déplacement à Chelsea.

Pogba a été dans une forme formidable pour United au cours des deux derniers mois et a été la clé de leur redressemet dans le classement. Son absence est donc un coup dur pour cette formation.