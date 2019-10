LOSC - Christophe Galtier : "Il faut se sublimer"

Alors que son équipe est déjà dos au mur en C1, l'entraîneur du LOSC espérait voir ses joueurs puiser dans des ressources insoupçonnées mercredi soir.

Défait lors de ses deux premières rencontres face à l' Amsterdam puis face aux Blues de , le LOSC est déjà dos au mur en Ligue des Champions. Derniers de leur groupe, les Dogues ont l'occasion de lancer leur campagne européenne mercredi soir, avec la réception du .

Néanmoins, si les Espagnols semblent être une équipe plus à la portée des hommes de Christophe Galtier, ce dernier a prévenu ce mardi en conférence de presse d'avant-match : son équipe devra être déterminée si elle veut espérer l'emporter devant ses supporters et ne pas compromettre une qualification.

"Il faut se sublimer, aller chercher des ressources insoupçonnées"

"Il faudra élever notre détermination. Après la défaite à (1-2) en L1, je suis revenu sur les défaillances au niveau de l'envie. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques liées à un manque de détermination. On ne pourra pas exister en C1 sans agressivité. Or, en ce moment, on ne gagne pas les duels", a analysé l'entraîneur.

"Notre philosophie repose sur le développement de jeunes joueurs, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Alors, il faut aller à l'essentiel. Avec eux, il faut utiliser la vidéo dès qu'on peut car ils sont réceptifs. Chaque minute passée sur le terrain doit être utilisée au mieux et il n'est pas facile de leur faire comprendre qu'un lendemain de match n'est pas forcément un décrassage ou une récupération. Et qu'on va travailler fort même la veille d'une rencontre", a ajouté Christophe Galtier.

"Il faut se sublimer, aller chercher des ressources insoupçonnées. Le but du staff, c'est que les joueurs puissent évoluer sans aucun frein mais également sans pression", a ensuite estimé l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, qui fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions lors de cet exercice 2019-20.