Lorient – Rennes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lorient-Rennes.

Lorient veut combler l'écart avec Rennes

Ce derby breton oppose deux équipes qui ont réussi une belle première partie de saison. Le FC Lorient, septième avec 32 points, tentera de combler son retard sur le Stade Rennais qui occupe la cinquième place (avec 37 points), synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence.

Un derby qui sera animé avant le coup d'envoi par le mercato. Moffi devrait quitter Lorient qui espère pouvoir le remplacer par Bamba Dieng (OM). Quant aux Rennais, ils tentent de recruter Karl Toko-Ekambi.

Date, horaire et lieu de Lorient-Rennes

Date : vendredi 27 janvier 2023

Ville : Lorient (France)

Stade : stade du Moustoir (stade Yves-Allainmat)

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 20e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Benoît Millot (France).

Sur quelle chaîne voir le match Lorient-Rennes ?

En France, la rencontre entre Lorient et Rennes sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lorient-Rennes

En France, il sera de possible de voir le match Lorient-Rennes en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Lorient-Rennes

Pour cette rencontre, l'incertitude règne dans les rangs lorientais dont le mercato est très agité. Terem Moffi est sur le départ et devrait ne pas jouer. Adrian Grbic devrait également manquer à l'appel puisqu'il devrait être prêté à Caen tout comme Ibrahima Koné qui est dans le viseur de plusieurs clubs.

Concernant l'infirmerie des Merlus, le gardien Yvon Mvogo est toujours blessé et sera absent pour ce derby breton.

Du côté de Rennes, quatre joueurs sont blessés et seront indisponibles : Martin Terrier, Xeka, Lorenz Assignon et Arnaud Kalimuendo.

Au rayon des bonnes nouvelles, Steve Mandanda est de nouveau apte et reprendra sa place dans les buts.

L'équipe probable de Lorient : Mannone - Silva, Meïté, Talbi, Yongwa - Abergel, Innocent - Diarra, Aouchiche, Cathine - Doucouré.

L'équipe probable de Rennes : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Wooh, Truffert - Bourigeaud, Majer, Ugochukwu, Doué - Gouiri.

Les statistiques à connaître avant Lorient-Rennes

● Lorient n'a gagné que 2 de ses 12 derniers matches contre Rennes en Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites), mais reste sur un succès lors du match aller au Roazhon Park (1-0) et pourrait enchaîner 2 succès face à son rival breton pour la 1re fois depuis la saison 2010-2011.

● Malgré sa défaite contre Marseille lors de la 19e journée (1-3), Lorient a établi avec 32 points cette saison son meilleur bilan sur une phase aller de Ligue 1. Son précédent meilleur total à ce stade remontait à 2012-2013 (31 points – 8e en fin de saison).

● Rennes compte 37 points après 19 matches de Ligue 1 2022-2023, son meilleur total à ce stade d'une saison dans l'élite. Le SRFC a inscrit 36 buts jusqu'ici, son meilleur total après 19 matches de L1 depuis 1965-1966 (39).

● Lorient n'a remporté aucune de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après avoir gagné chacune des 4 premières cette saison.

● Rennes a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 20 derniers déplacements en Ligue 1 (32 buts concédés en tout), mais n'a plus connu plus longue série du genre depuis janvier 1969-mai 1970 (25). En revanche, Rennes reste sur 16 matches à l'extérieur avec au moins un but (28 marqués), meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens.

● Lorient est l'équipe possédant le différentiel négatif le plus important entre ses points pris à domicile (14) et ceux à l'extérieur (18) en Ligue 1 cette saison (-4). A l'inverse, Rennes a le différentiel négatif le plus important entre ses points pris à l'extérieur (10) et ceux pris à domicile (27) en 2022-2023 (-17).

● Lorient est l'équipe qui effectue en moyenne le moins de remplacements en Ligue 1 cette saison (3.6 par match).

● Rennes est l'équipe qui a glané le plus de points en Ligue 1 cette saison grâce à des buts marqués dans le dernier quart d'heure (8).

● Le défenseur de Lorient Chrislain Matsima est le joueur de champ qui a disputé plus de minutes en

Ligue 1 cette saison sans concéder la moindre faute (223 minutes jouées).

● Benjamin Bourigeaud pourrait dépasser Olivier Sorlin et devenir le seul 3e joueur ayant disputé le plus de matches avec Rennes en Ligue 1 au 21e siècle (actuellement à 189). Depuis son arrivée en Ille-et-Vilaine en 2017-2018, il est le joueur qui a disputé le plus de rencontres avec une même équipe dans l'élite.