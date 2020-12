Lorient – Rennes (0-3) : Le derby breton pour des Rennais en démonstration

Un large succès dans le derby breton et une troisième victoire consécutive : le Stade Rennais est en net regain de forme.

Le est en train de finir l'année 2020 de fort belle manière. Après des succès face à Nice (1-0) et contre Marseille (2-1), les hommes de Julien Stéphan se sont imposés 3-0 à Lorient dans l'un des derbies bretons de notre .

Et un, et deux, et trois zéro

Avant-derniers au coup d'envoi, les Lorientais effectuaient une bonne entame de match. A l'issue du premier quart d'heure, les Merlus dominaient les débats avec 65% de possession et des occasions pour Hamel (9e), Laurienté (10e) et Abergel (14e).

Après avoir ronronné, le Stade Rennais entrait enfin dans le match : Hunou trouvait le poteau (18e) et Truffert sollicitait Nardi (19e).

Plus d'équipes

Lorient craquait quelques minutes plus tard : à la suite d'un coup franc de Bourigeaud, Nzonzi remisait pour Da Silva dont le tir, contré par Morel, trompait Nardi (1-0,23e).

En deuxième période, Rennes poursuivait sa domination et creusait logiquement l'écart : d'abord par Bourigeaud, après un une-deux avec Doku (70e) puis par Martin Terrier, d'une frappe croisée (76e). Ce dernier était entré en jeu cinq minutes auparavant.

Seule ombre au tableau dans ce succès net et sans bavure pour les Rennais, la blessure de Maouassa, touché au bras après un choc avec Delaplace et remplacé par Dalbert (78e).

L'article continue ci-dessous

Rennes se replace

Avec ce beau succès, Rennes passe de la septième à la cinquième place avec 28 points. Devant les Rennais, on trouve l'OM (4e avec 28 points et deux matches en retard), le PSG et , troisième et deuxième avec 31 et 32 points et qui s'affrontent ce soir et enfin, à la première place, avec 33 points.

De son côté, Lorient reste englué à l'avant-dernière place avec seulement onze points.