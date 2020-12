Rennes – Marseille (2-1) : A 10, l’OM a craqué sous les coups rennais

Malgré l'ouverture du score, l'OM a été obligé de s'incliner face au Stade Rennais. L'exclusion de Gueye a la demi-heure a tout changé.

Avec la victoire de juste avant leur coup d’envoi, les deux Olympique, Marseille et , n’avaient pas d’autres choix que de gagner pour garder la cadence des Dogues. En terres bretonnes, les Marseillais n’ont pas réussi leur objectif puisque les hommes d’André Villas-Boas ont été battus par le .

Un choc d’anciens pensionnaires de Ligue des Champions qui a longtemps été à l’avantage de l’équipe la plus performante ces dernières semaines, à savoir l’OM. Requinqué par sa victoire à Nice (0-1), Rennes a attaqué ce match de la meilleure des manières en effectuant un pressing haut.

Niang s’est mis en évidence avec une tête juste au-dessus de la barre de Mandanda mais ce sont bien les Marseillais qui ont ensuite fait le jeu. Après deux grosses occasions gâchées par Balerdi et Benedetto, les Olympiens ont été récompensés de leurs efforts suite à une belle action collective. Beaucoup mieux physiquement, Payet a parfaitement joué son rôle de meneur dans le 4-4-2 losange instauré par Villas-Boas et a cassé les lignes.

Un rouge qui change tout

Son entente avec Thauvin lui a permis de servir Pape Gueye en retrait. D’une frappe lointaine lourde, l’ancien Havrais a ouvert le score (24eme) ainsi que son compteur but en professionnels. Le rêve du milieu de terrain a rapidement tourné au cauchemar, dix minutes après. Pour un coup de coude involontaire, il a écopé d’un second jaune qui a forcé l’OM à jouer à 10 pendant plus d’une heure.

Un vrai changement dans la physionomie du match puisque Rennes a ensuite cherché à profiter de sa supériorité numérique. Les sorties sur blessures d’Amavi en début de match et de Benedetto à la pause ont plombé un peu plus le moral des Marseillais. De là à dire que ces faits de jeu ont influencé le résultat est bien réducteur mais à 10, l’OM a plus essayé de cadrer son adversaire que d’attaque, ce qui est logique dans ce genre de situation. Forcément, à trop reculer et à subir, la défense marseillaise a rompu juste après l’heure de jeu.

Beaucoup plus incisifs, Rennes a passé la deuxième et est revenu au score grâce à Hamari Traoré. Le latéral droit a profité d’un certain laxisme pour couper un centre au premier poteau. S’en est suivi une attaque-défense sans réelles grosses occasions pour les Bretons. Alors que le match se dirigeait tranquillement vers un nul, les hommes de Julien Stéphan ont été récompensés de leurs efforts pendant toute une mi-temps. A force de pousser, ils ont réussi à faire sauter le verrou une deuxième fois. Remplaçant au coup d'envoi, Hunou a encore fait honneur à sa réputation de supersub avec un but ô combien important. En venant en Bretagne, l’OM espérait sûrement les trois points mais il repartira avec de gros regrets.