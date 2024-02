Lorient - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lorient et Nantes s’affrontent samedi à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après une semaine marquée par les coupes d’Europe, la Ligue 1 reprend ses droits ce weekend. Le championnat français aborde sa 23e journée avec plusieurs matchs intéressantes dont un Lorient – Nantes. Une rencontre aux allures de finale entre deux équipes en lutte pour le maintien et menacées par une descente dans la zone rouge.

Lorient - Nantes, une finale pour le maintien

15e de Ligue 1, le FC Lorient (22) est sur une bonne dynamique ces dernières semaines. Les Merlus sont sur une série de trois victoires consécutives, dont une à domicile contre Reims (2-0), qu’ils espèrent prolonger face à Nantes, samedi. Cependant, les hommes de Régis Le Bris ne devraient pas trop se fier aux statistiques, eux qui n’ont plus enchaîné deux succès à domicile depuis août 2022. Toutefois, les Merlus sont dans de bonnes dispositions mentales pour affronter les Canaris. Avec le même nombre de points que le FC Nantes, Lorient a la possibilité de faire d’une pierre deux coups en enfonçant les Canaris tout en s’éloigner de la zone rouge. Mais ce ne sera pas si facile que ça.

16e de Ligue 1 avec le même nombre de points que Lorient, Nantes est dans l’obligation de gagner pour ne pas se retrouver au bord du gouffre. Mais contrairement aux Merlus, les Canaris ne se retrouvent toujours pas. Les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont remporté qu’un seul (1-2 contre Nantes) de leurs cinq derniers matchs dans l’élite. Et quand on sait que Nantes n’a plus remporté deux succès de suite à l’extérieur depuis décembre 2021, ça s’annonce mal. Toutefois, les Canaris, déjà au pied du mur, peuvent bien trouver les ressources nécessaires pour se relancer face aux Merlus.

Horaire et lieu de match

Lorient – Nantes

23e journée de Ligue 1

Lieu : Stade du Moustoir

A 17h française

Les compos probables du match Lorient - Nantes

Lorient : Mvogo - Adjei, Laporte, Touré - Katseris, Abergel (cap.), Louza, Le Bris - Kari, Bamba, Ponceau

Nantes : Lafont - Castelletto, Palois, Zézé - Coco, Sissoko, Chirivella, Douglas Augusto, Cozza - Mohamed, Simon

Sur quelle chaîne suivre le match Lorient - Nantes ?

La rencontre entre le FC Lorient et le FC Nantes sera à suivre ce samedi 24 février 2024 à partir de 17h sur Amazon Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe.