Lorient - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lorient et l’OL s’affrontent samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 entre déjà dans sa dernière ligne droite. C’est le moment pour tous les clubs d’assurer leur place au classement surtout pour les équipes en lutte pour le maintien. Ce sera notamment l’objectif du FC Lorient et de l’Olympique Lyonnais lors de leur duel samedi à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Les deux équipes, en forme ces dernières semaines, ont obligation de victoire au risque de se faire doubler au classement.

Lorient - Lyon, un match à enjeux similaires

Lorient est sur un petit nuage depuis quelques semaines. Mal embarqués encore au début de l’année, les Merlus sont dans une bonne dynamique ces dernières journées. Les hommes de Régis Le Bris ont notamment remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres en Ligue 1. Des victoires qui ont permis à Lorient (25pts) de remonter à la 13e place du championnat et de s’éloigner de la zone rouge. Cependant, les Merlus n’ont pas encore assuré leur maintien et pour cela, il va falloir engranger des points. C’est là tout l’enjeu du duel contre l’OL pour les hommes de Régis Le Bris. Toutefois, il faudrait se méfier d’une équipe lyonnaise revancharde.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OL a connu un coup d’arrêt le weekend dernier contre Lens. Les Gones se sont inclinés face aux Sang et Or devant leur public (1-3). Mais cette défaite n’enlève pas à Lyon ses résultats positifs et convaincants de ces dernières semaines. 11e au classement général du championnat, l’OL (28pts) a besoin de 7 points pour assurer son maintien dans l’élite. Face à Lorient, un concurrent pour le maintien justement, les hommes de Pierre Sage n’auront pas d’excuses. Il faudra remporter les trois points de la rencontre contre des Merlus, en grande forme.

Horaire et lieu de match

Lorient – Lyon

25e journée de Ligue 1

Lieu : Stade du Moustoir

A 17h française

Les compos probables du match Lorient - Lyon

Lorient : Mvogo - Adjei, Laporte, Touré - Katseris, Abergel, Louza, Le Bris - Kari, Bamba, Ponceau

Lyon : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Orban, Benrahma

Sur quelle chaîne suivre le match Lorient - Lille ?

La rencontre entre le FC Lorient et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce samedi 9 mars 2024 à partir de 17h sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.