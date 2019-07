Lorient 3-0 Paris FC - Les Bretons envoient un premier message

En marge du choc de cette 1ère journée de Ligue 2 saison 2019-2020, les Lorientais ont disposé du Paris FC (3-0) ce lundi, au stade du Moustoir.

Après avoir échoué dans leur quête de montée en la saison dernière, Lorientais et Parisiens étaient de retour aux affaires ce lundi soir, sur la pelouse du Moustoir, en marge du choc de cette première journée de . Locaux comme visiteurs avaient pour objectif de faire passer un premier message à la concurrence, et pour cela, il fallait arracher les 3 points à un candidat crédible aux premières places.

Le était prêt, et pressé

Le premier message, justement, était envoyé par les hommes de Christophe Pélissier. Impatients et bien entrés dans leur saison 2019-2020, les Lorientais ouvraient le score dès la 11ème minute de jeu par le talentueux Jimmy Cabot, auteur de son premier but.

Incapables de réagir dans des conditions de jeu très loin d'être estivales, les visiteurs allaient ensuite subir les assauts des Merlus, la présence de Silas Wamangituka sur le banc se faisant notamment ressentir. À la pause, le score était donc de 1-0 pour les locaux, et force est de constater que la mince révolte du dans le dernier quart d'heure du premier acte n'avait pas réellement inquiété les Lorientais.

Les locaux lâchent les chevaux après la pause

Le second acre allait lui aussi être à l'avantage d'un FC Lorient déjà rôde. Et comme en première période, les hommes de Christophe Pélissier entraient bien dans leur période, en doublant la mise dès la 54ème minute, bien aidés il faut le dire par une sortie manquée de Vincent Demarconnay, qui offrait le but à Matthieu Saunier, qui ne se faisait pas prier pour aggraver le score.

2-0, puis 3-0 à la 77ème minute de jeu, suite à une réalisation inscrite par Wissa, entré en jeu quelques minutes plus tôt en lieu et place d'Umut Bozok. Pas de doute, le FC Lorient avait un message à faire passer ce soir, face à un Paris FC en manque d'automatismes.