Loren Moron, attaquant du Betis, positif au Covid-19

Loren Moron a été déclaré positif après les tests réalisés par le Real Betis en vue de la reprise des entraînements.

Après une première annonce de deux cas positifs au Valence CF, il y a maintenant un autre club de la touché. Il s'agit du Real Betis qui a communiqué sur les réseaux sociaux de la présence d'un cas dans ses rangs. "Un cas positif pour Covid-19 a été détecté dans les tests PCR effectués ces derniers joueurs sur le groupe professionnel", peut-on lire dans le communiqué.

Le club sévillan onfirme que le sujet positif est un joueur de l'équipe première, tout en informant que "le joueur est en bonne santé, isolé chez lui et suivant le protocole établi par les autorités sanitaires et la ". Dans les prochains jours, rapporte le Real Betis, le groupe "subira à nouveau des tests PCR pour déterminer s'il peut rejoindre le travail avec le reste des coéquipiers".

Le positif est Loren Morón

Loren Morón est le cas concerné par ce test positif au Covid-19: "Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre aujourd'hui avec mes coéquipiers à Marbella pour commencer la pré-saison. J'ai été testé positif au test PCR et, même si je me sens bien, je vais devoir attendre quelques jours pour rejoindre l'équipe", a écrit l'attaquant sur son compte Twitter.