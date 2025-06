Lookman au Barça, le transfert que personne n'attendait

FC Barcelone vs Bétis Séville

Ce n'est un secret pour personne : Barcelone est à la recherche d'un nouvel ailier gauche.

Bien que Luis Diaz soit la cible privilégiée du club, une alternative pourrait être envisagée si le joueur de Liverpool s'avérait inaccessible.

Barcelone est déterminé à recruter Diaz cet été, mais compte tenu de la position de Liverpool sur la question, il est loin d'être certain qu'un accord puisse être conclu pendant le mercato. Par conséquent, d'autres options pourraient émerger dans les semaines à venir.

Marcus Rashford est un joueur apprécié du Barça, tout comme Ademola Lookman. L'international nigérian pourrait quitter l'Atalanta cet été, et selon 3cat, les Catalans l'ont sur leur liste.

Lookman, qui a également suscité l'intérêt de la Premier League ces derniers mois, aurait déjà eu des discussions préliminaires avec Barcelone via ses représentants. L'intérêt du champion de Liga n'a pas encore évolué au-delà de ce stade, mais il pourrait aller plus loin si l'opération Diaz échoue.

Le prix demandé pour Lookman pourrait descendre jusqu'à 30 millions d'euros

En ce qui concerne le prix demandé, les rapports sont mitigés. En Italie, l'Atalanta demanderait 60 millions d'euros, mais en Catalogne, on pense que Barcelone pourrait conclure un accord pour seulement 30 millions d'euros, ce qui serait une aubaine pour un joueur du niveau de Lookman.

Il sera très intéressant de voir comment évolue la situation concernant la quête d'un nouvel ailier gauche par Barcelone. Les difficultés financières bien connues du club l'empêchent de miser sur une nouvelle recrue, ce qui rend plus probable le non-signature de Diaz, à moins que Liverpool ne baisse ses exigences et ne se montre plus ouvert à une vente. Par conséquent, l'option Lookman pourrait facilement gagner du terrain dans les semaines à venir.