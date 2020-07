L’OM tient son "head of business"

L’OM a révélé ce jeudi l’identité de celui qui occupera la fonction de « head of business » au sein de sa structure. Il s’agit d’Hughes Ouvrard.

Comme promis, la direction de l’OM a déniché un nouveau directeur général délégué après plusieurs mois de recherche. Les Phocéens ont jeté leur dévolu sur un certain Hughes Ouvrard. Ce dernier a un beau parcours derrière lui, puisqu’il est passé par Canal+, SFR, Electronic Arts et aussi Microsofrt. Son CV a manifestément séduit les décideurs phocéens.

« L'arrivée d'Hugues en tant que directeur général délégué coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club, a fait savoir le club. Après avoir bâti des nouvelles fondations autour d’ambitions sportives élevées, d’infrastructures de premier plan et d’une formation redéployée, l' doit désormais continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne. »

Ouvrard aussi a réagi à cette nouvelle. Il a exprimé sa fierté et son bonheur à l’idée d’intégrer l’organigramme d’un club aussi prestigieux : «C'est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre l’OM comme Directeur Général en charge de l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Les équipes de l'OM et les supporters peuvent compter sur mon implication totale (…) ».

« J’aime l’innovation, le management et le football, l’OM cochait donc toutes les cases pour me décider à rejoindre Jacques-Henri et ses équipes, a-t-il pousuivi. Le travail effectué depuis quatre ans pour ramener l’OM à son rang de top-club européen est impressionnant et je suis très heureux de rejoindre cette équipe et le mouvement en cours à l’OM. J’essaierai d’apporter mon expertise auprès des collaborateurs tout comme mon écoute des supporters, ainsi que j’ai pu le faire avec les fans de gaming lors de mes années Xbox. »

Ouvrard n’est pas un méconnu au sein de la maison olympienne. Au début des années 2000, il s’était occupé du lancement de la chaine OMTV. Il en garde d’ailleurs un excellent souvenir : « Canal+ m’avait détaché huit mois à l’OM pour lancer OMTV. Je suis fier de retrouver le club vingt ans plus tard ».

Jacques-Henri Eyraud, le président du club, s’est également félicité de cette acquisition. Il a, en outre, expliqué le rôle exact qu’aura Ouvrard. "Au poste de directeur général délégué, Hugues supervisera l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football, a-t-il souligné. Manager très expérimenté, maîtrisant les relations internationales, la gestion et le développement de marques fortes, Hugues est doté d’une excellente vision stratégique. Il saura fédérer les équipes et les guider dans la réalisation de leurs plans d’actions. Sa proximité historique avec l'univers du football sera certainement un grand atout"».

Il reste désormais à JHE de trouver un « head of football ». Cette responsabilité est assurément celle qui se rapproche le plus du rôle de directeur sportif qui est vacant depuis le départ d’Andoni Zubizarreta il y a un mois et demi.