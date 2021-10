L’OM sans Payet face au LOSC

L’Olympique de Marseille se rendra à Lille dimanche sans son capitaine, Dimitri Payet.

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, l’OM aura une rencontre très importante à livrer dimanche soir contre le champion de France lillois. Un grand choc que les Phocéens n’aborderont pas avec l’ensemble de leurs forces.

Une absence qui interroge

Dimitri Payet ne va pas pouvoir participer à ce match. Le groupe olympien a été annoncé et le Réunionnais n’y figure pas. Officiellement, il souffrirait d’une contusion au mollet, contractée jeudi dernier face au Galatasaray.

Cette explication ne convainc cependant pas grand-monde du côté de La Canebière. Et pour cause ; cette blessure n’avait pas été évoquée auparavant et c’est aussi le deuxième déplacement consécutif que l’ancien lillois rate après celui effectué à Angers. La dernière fois, une gêne musculaire avait été mentionnée comme excuse à son absence.

Milik pour une première en championnat

L’absence de Payet est clairement un coup dur pour l’OM. Et pour cause ; il est l’homme fort de la formation phocéenne depuis l’entame de la saison. En championnat, il a déjà été décisif à 6 reprises, avec 5 buts marqués et 1 passe décisive offerte. La semaine dernière, il avait claqué un doublé contre Lens.

Payet absent, mais sa défection coïncide avec le retour dans le groupe d’Arkadiusz Milik pour un match de championnat. Le Polonais était revenu de blessure en Europa Ligue, mais sa dernière sortie sur la scène domestique remonte au mois de mai dernier. Son come-back doit certainement beaucoup réjouir Jorge Sampaoli et tous les fans olympiens.