L’OM récupère Payet mais pas Milik

Pour l’opposition face à Reims, l’OM enregistrera le retour dans le groupe de Dimit Payet. Arkadiusz Milik, lui, est toujours indisponible.

Dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se mesure dimanche au Stade de Reims. Pour ce match, les Phocéens vont pouvoir compter sur leur homme fort Dimitri Payet. Par contre, il n’y a toujours pas de trace d’Arkadiusz Milik dans le groupe.

Payet n’avait pas disputé le dernier match de championnat contre l’AS Monaco pour cause de suspension. Il avait aussi raté la rencontre à Moscou en Europa League en raison d’une gêne musculaire, même s’il figurait sur le banc. « Il avait peur de se blesser en Russie. C'est un joueur dont l'équipe a besoin. On va voir s'il peut jouer dimanche. Ca dépend de lui, de son évolution, comment il se sent, on verra aujourd'hui », a indiqué Jorge Sampaoli à propos de son joueur vedette.

Sampaoli ne veut prendre aucun risque avec Milik

Le retour de Réunionnais est une bonne nouvelle pour les Phocéens. D’abord parce qu’il s’agit du meilleur réalisateur olympien cette saison (2 buts), ex-aequo avec Bamba Dieng. Et aussi parce qu’en attaque, Marseille reste toujours privé d’Arkadiusz Milik.

Absent des terrains depuis le mois de mai dernier, le Polonais était censé effectuer son come-back lors de cette opposition face aux Champenois. Mais, il s’avère qu’il doit encore parfaire sa condition physique. « Il est sur la fin, mais on ne veut pas prendre de risque, ça serait commettre une erreur qui augmenterait son indisponibilité », a précisé Sampaoli.

Jordan Amavi est également incertain pour cette sortie domestique. D’après son entraineur, il « n'est pas encore à 100% ». « On va voir s'il peut être dans le groupe dimanche. Après il y a le choix des joueurs selon le système de jeu », a-t-il ajouté.

Enfin, à noter aussi l’indisponibilité d’Alvaro Gonzalez. Mais lui c’est pour une toute autre raison. L’Espagnol purgera le premier des deux matches de suspension qu’il s’est vu infliger comme sanction suite à son implication dans les incidents à Nice.