L’OM et Benfica se quittent sur un nul

Marseille ramené un nul intéressant de Lisbonne, ce dimanche en amical contre le Benfica (1-1).

Deux semaines avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1, Marseille se mesurait à Benfica Lisbonne à l’extérieur. Les Phocéens ont plutôt bien négocié ce rendez-vous, en arrachant un nul (1-1).

C’est avec un onze de départ assez séduisant que les Olympiens se sont présentés à cette rencontre, avec la présence notamment de Luan Peres. Le Brésilien faisait sa première apparition comme titulaire. Une première qui ne s’est pas très bien déroulée pour lui. Dès la 13e minute, il a concédé un pénalty en manquant son intervention sur un adversaire. Le Portugais Juan Pizzi s’en est donné à cœur joie pour transformer la sentence et ouvrir le score en faveur de son équipe.

Payet a relancé l’OM

Les Lisboètes ont gardé cet avantage jusqu’à la 38e minute, moment choisi par Dimitri Payet pour remettre les pendules à l’heure. Le Réunionnais a confirmé sa belle forme du moment en réussissant un magnifique enchainement dans la surface. Après un brillant contrôle, il a effacé un adversaire d’un crochet, avant de trouver le petit filet opposé d’un tir croisé. Une exécution limpide et qui a donc permis à l’OM de recoller à la marque.

En seconde mi-temps, le score n’a pas évolué. Benfica a pensé reprendre l’avantage vers l’heure du jeu, mais la réalisation était refusée pour cause de hors-jeu.

Côté olympien, Mattéo Guendouzi a eu la balle de la victoire au bout du pied à la 77e minute. Malheureusement, le joueur prêté par Arsenal a envoyé le cuir légèrement au-dessus.

Marseille a encore deux matches amicaux à disputer. Le premier, mercredi face à Saint-Etienne, et le second trois jours plus tard contre Villarreal. L’opposition face au Sous-Marin Jaune se tiendra au Vélodrome et devant 30000 spectateurs.