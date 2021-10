L’OM bien armé pour le PSG

L’Olympique de Marseille se présentera avec l’ensemble de son effectif pour le choc contre le PSG, demain au Vélodrome.

Bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli. L’entraineur marseillais dispose de toutes ses forces pour l’opposition tant attendue contre le PSG, dimanche en clôture de la 11e journée du championnat français.

Le technicien argentin va pouvoir notamment compter sur Cengiz Under. Ce dernier était douteux pour cette partie après avoir pris un coup lors de la dernière rencontre de Ligue Europa face à la Lazio (0-0). Finalement, ce n’était rien de grave et il va pouvoir tenir sa place.

Contre les Parisiens, l’OM pourra s’appuyer sur Arkadiusz Milik. Pour la première fois de la saison, le Polonais va enchainer une troisième titularisation de suite. Et il va aussi pouvoir jouer son premier Clasico, vu qu’il avait raté le précédent en février (0-2) pour cause de blessure.

De La Fuente parti pour être titulaire

Notons aussi la présence d’Amine Harit avec les Marseillais. L’international marocain restait sans match joué depuis la rencontre contre Lille du 3 octobre dernier.

Marseille devrait se produire en 3-2-4-1 dimanche soir. Konrad De La Fuente est notamment pressenti pour jouer d’entrée, en soutien de Milik et aux côtés de Payet de Cengiz Under. Derrière, Caleta-Car pourrait aussi être reconduit et composer l’axe avec Luan Peres et William Saliba.