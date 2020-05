L’OL se félicite du retour de la Liga

À travers un communiqué, l’Olympique Lyonnais a salué la décision qui a été prise samedi de reprendre le championnat espagnol.

Le 8 juin prochain, et après trois mois d’interruption, le championnat espagnol sera de retour. Ce samedi, le gouvernement ibérique a donné son feu vert pour que le football puisse reprendre sur tout le territoire national. Une décision qui a ravi les clubs concernés de Primera Division, mais aussi...l’Olympique Lyonnais.

A travers un communiqué posté samedi soir, le club rhodanien s’est en effet aussi félicité de la décision qui a été prise de l’autre côté des Pyrénées. En cette initiative, on peut y avoir une réplique des Lyonnais à la LFP. La veille, les instances dirigeantes de football français avaient applaudi la décision du Tribunal Administratif de Paris de rejeter les appels d’Amiens, de l’OL et de Toulouse contre le verdict finalement du championnat.

L'article continue ci-dessous

Dans la note publiée par les Lyonnais, on pouvait notamment lire : « La puissance de la et la valeur de ses dirigeants, mais aussi la véracité et la précision des informations transmises au Gouvernement pour que celui-ci aide à la reprise ont eu un rôle majeur dans la décision finale prise par le Premier Ministre espagnol qui a annoncé la reprise aujourd’hui. L’Olympique Lyonnais espère que l’exemple de l’ venant après celui de l’ permettra de reconsidérer la décision prise en de façon trop hâtive ».

Plus d'équipes

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas, le président des Gones, a abondé dans le même sens en invitant les responsables du football français à faire machine arrière. « Et si enfin on réparait la plus grosse erreur du football français ? À qui profite cette erreur historique de l’arrêt du foot seulement en France...? », a-t-il écrit.