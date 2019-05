Maxwel Cornet, principal artisan du sprint lyonnais

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives lors des 5 derniers matches de L1, Maxwel Cornet s'est révélé être, en fin de saison, l'atout maître de l'OL.

Sa saison aura été un véritabe paradoxe. Déjà, au coeur de l'hiver, Maxwel Cornet le cultivait : alors qu'il pointait avec un temps de jeu largement réduit en championnat, il s'était signalé en inscrivant 3 buts en 2 matches face à pour ce qui constituait alors le principal fait d'arme de la première moitié de la saison lyonnaise. Revenu dans les bonnes grâces de Bruno Genesio en fin d'exercice, l'international ivoirien prouve qu'il aurait sans doute mérité une concurrence un peu plus saine parmi les joueurs offensifs rhodaniens. Dans la course à la , son apport aura été décisif.

Quel avenir pour lui à l'OL ?

Le héros n'est pas toujours celui que l'on attend. Maxwel Cornet, lui, n'a jamais douté qu'il pourrait porter le costume. Alors que son abonnement au banc de touche se poursuivait début 2019, il réclamait inlassablement du temps de jeu, persuadé d'avoir montré à tout le monde qu'il le méritait. Il aura fallu attendre le mois d'avril pour le voir enchaîner des titularisations qui lui ont effectivement donné raison. Car en plus d'avoir été décisif, le numéro 27 lyonnais l'a été dans les matches les plus importants : à , d'abord, où sa passe décisive pour Memphis avait permuis d'ouvrir le score avant que son but égalisateur ne sorte son équipe d'une situation bien mal embarquée. Son doublé, quinze jours plus tard sur la pelouse du stade Vélodrome face à l' aura confirmé qu'il était bien l'homme des grands matches de la saison.

Et puis ce samedi soir, face à , pour la dernière de la saison au Groupama Stadium, pour la dernière à domicile de Bruno Genesio et pour le match qui pouvait définitivement inscrire la 3e place de l'OL dans le marbre, Maxwel Cornet s'est mis en mode récital. Un peu à la taîne en première période - comme le reste de son équipe - il s'est réveillé en seconde pour débloquer la situation. Une première passe décisive bien sentie pour Depay puis un but pour conclure une belle action collective et enfin, une merveille de passe décisive, de nouveau à l'attention de Depay.

Il faut donc se pencher sur les statistiques pour un court résumé : sur ses 5 derniers matches de , Maxwel Cornet a tout simplement marqué 4 buts et donné 3 passes décisives. Si l'award du meilleur joueur de la fin de saison existait, il lui reviendrait probablement. Mais Maxwel Cornet se contentera bien des honneurs comme à son habitude. Cela aura-t-il une incidence sur la suite de son aventure lyonnaise ? Il est probable que les bouleversements dans l'organisation du club dessine de nouveaux horizons. Alors qu'ils avaient en tête de ne pas s'opposer à son départ, les dirigeants lyonnais auront peut-être changé d'avis. Les discussions autour de la prolongation de son contrat qui court jusqu'en juin 2021, engagées en cours de saison puis gelées pendant l'hiver, ont a priori de bonnes chances de reprendre. Sauf s'il décide, cette fois, que sa priorité se situe ailleurs.