Lokomotiv Moscou - Bayern Munich 1-2, le Bayern sur un train d'enfer

Ce mardi soir, le Bayern Munich était opposé au Lokomotiv Moscou pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions et s'est imposé (1-2).

Ce match du groupe A opposait le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, en tête de la poule avec 3 points, et son poursuivant immédiat, deuxième avec 1 unité. Et le Bayern était forcément favori.

Mais Le Lokomotiv évoluait sans pression et dès la deuxième minute, Smolov testait les reflexes de Manuel neur d'une reprise de la tête centrée sur le portier allemand. mais le club munichois allait rétorquer sur corner quelques instants plus tard, avec Lewandowski qui manquait de cadrer sa reprise de la tête suite à un corner.

Le Bayern se sentait de plus en plus à l'aise à mesure que les minutes passaient et ouvrait le score au quart d'heure de jeu. Un Tolisso très offensif ce soir trouvait Pavard sur le flanc droit. La remise du Français pour Leon Goretzka permettait à ce dernier d'ouvrir le score d'un joli coup de crâne.

Plus d'équipes

Le champion d'Europe en titre confisquait alors le cuir, sans parvenir à amplifier son avance au tableau de marque avant le repos.

Le second acte ressemblait énormément au premier et à l'heure de jeu, Lewandowski s'infiltrait dans le rectangle russe et subissait une faute de Kulikov. Mais le VARintervenait, montrant une faut allemande préalable et le penalty était annulé.

L'article continue ci-dessous

De quoi donner un petit coup de fouet aux locaux et à 20 minutes du terme, Zé Luis pénétrait en profondeur et centrait à destination Mirantchouk, qui finissait de près.

1-1, le champion d' ne baissait pas les bras pour autant. C'est de Joshua Kimmich qu'allait venir la lumière à dix minutes de la fin, avec un sublime enchaînement contrôle - demi-volée précise pour battre Guilherme.

Rien d'autre n'allait être inscrit dans ce match, et le Bayer continue son train d'enfer.