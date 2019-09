L’OGCN compte licencier Diaby-Fadiga

Le voleur présumé de la montre de Kasper Dolberg a été identifié et il est sur le point d'être mis à la porte par l'OGC Nice.

Au bout d'une enquête approfondie, les employés de l’OGCN auraient trouvé le coupable du vol de la fameuse Patek Philippe de Kasper Dolberg, et dont la valeur est estimée à 70000€. Il s'agirait de Lamine Diaby-Fadiga (18 ans), un jeune attaquant du groupe pro.

L'investigation de la police est toujours en cours, après que la recrue danoise du Gym ait porté plainte contre X. Toutefois, Nice ne compte pas attendre que la justice sévisse pour prendre les mesures qui s’imposent et défendre accessoirement son image.

Selon L'Equipe, c'est donc Lamine Diaby-Fadiga qui est le responsable du vol. Il a dérobé la montre dans le vestiaire au lendemain de son retour dans l'équipe professionnelle, alors qu'il revenait d'une longue indisponibilité. L'intéressé aurait même avoué les faits et se serait excusé auprès de Dolberg pour cet acte répréhensible. En revanche, il n'a pas rendu la montre, car celle-ci aurait été vite revendue.

À Nice, on a pris cette affaire très au sérieux. Patrick Vieira, le coach de l'équipe, aurait même été particulièrement remontré que ce genre de choses arrive au sein de groupe. Il connait le fautif et n'a plus aucune envie de le diriger. Ses responsables ont décidé de tenir la position, et licencier le joueur. Quitte à se délester d'une valeur marchande intéressante, vu que Diaby-Fadiga était international chez les jeunes.

Ce n'est pas la première fois qu'un vol d’une montre chère survient chez les Aiglons. Ça avait déjà été le cas l'année dernière, et la victime à l’époque c'était Christophe Jallet. L'affaire n'avait cependant pas pris les mêmes proportions qu'avec le renfort le plus cher de l'histoire du club (20,5M€ de l' cet été).