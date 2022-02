Lloris révèle sa plus grande source d’inspiration

Le capitaine de Tottenham, Hugo Lloris, admet qu'il s’est inspiré de son ex-coéquipier Brad Friedel pour étier au plus loin sa carrière.

L’international tricolore, âgé de 34 ans, a récemment signé un nouveau contrat jusqu'en 2024. Il a déclaré au Times : "Mon histoire avec Tottenham était une histoire que je voulais poursuivre. C'était très clair dans mon esprit. J'ai fait preuve de loyauté envers le club et c'est très important pour moi".

« A 41 ans, il s’entrainait comme à 30 ans »

Au sujet de Friedel, dont il était la doublure à son arrivée chez les Spurs, Lloris a confié : "Il était vraiment important après neuf ans et demi de comprendre si je suis prêt à continuer à ce haut niveau. Le mental est très important dans le sport. Si vous vous sentez frais dans votre esprit, cela aide le corps à suivre. De nombreux gardiens de but ont prouvé par le passé que l'on peut jouer à un haut niveau jusqu'à très tard. J'ai été très impressionné lorsque je suis arrivé à Tottenham de voir Brad Friedel jouer et s'entraîner [à 41 ans] comme un joueur de 30 ans."

Lloris va donc se servir de la longévité de Friedel pour rester performant au plus haut niveau le plus longtemps possible. Et il en aura bien besoin, surtout lors des journées compliquées comme celle qu’il a vécue ce dimanche lors du duel contre Wolverhampton et qui l’a vu passer à côté de son sujet.