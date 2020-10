Lloris, Rabiot… Les réactions après France - Portugal (0-0)

L’Equipe de France n’a pas été capable de se défaire du Portugal ce dimanche. Après la rencontre, les Bleus avaient des sentiments mitigés.

L’Equipe de a dû se contenter d’un nul face au (0-0), ce dimanche au Stade de France. Contre un adversaire coriace, les Tricolores n’ont pas pu faire la différence. Mais, faute d’avoir pu l’emporter, ils ont réussi à se montrer infranchissables derrière. Au final, cette prestation a accouché d’un score de parité assez équitable. Après le match, Didier Deschamps et ses hommes ont donc été logiquement partagés entre la satisfaction d’avoir signé un match solide, et la déception de ne pas avoir gagné.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’Equipe de France sur M6) : « C’était un match solide, assez tactique, je pense qu'on a été mieux en deuxième mi-temps. On a eu plus de maîtrise mais peu d'occasions d'un côté et de l'autre. Il y a de la qualité des deux côtés, ça aurait pu basculer. Je pense qu'on a pris le dessus en deuxième, mais sans réussir à créer énormément de décalages comme eux de leur côté en ont créé très peu aussi. La prestation des attaquants ? On peut toujours faire mieux, après il y a la qualité de l'adversaire aussi. Ils prennent les précautions comme nous par rapport aux joueurs qu'il y avait en face comme Cristiano, qu'on n'a pas beaucoup vu ce soir. Des fois les déplacements ne sont pas bons, des fois la passe arrive un peu tard aussi. Le secteur défensif et le milieu ont plutôt bien fonctionné. Après dans la dernière phase, on doit faire mieux pour pouvoir gagner le match même si ça aurait pu sur un coup de pied arrêté comme eux ils ont eu aussi. Je savais que le Portugal était une belle équipe, on l'a vu ce soir. C'est mieux quand il y a des buts, mais bon il y a de la qualité et pas seulement offensive ».

Antoine Griezmann (attaquant de l’Equipe de France sur M6) : « C’est un nouveau système qu’on essaye de mettre en place. On essaye de se trouver avec Kylian. J’aurais pu lui donner le ballon sur deux, trois occasions, mais j’ai raté la passe. Il faut travailler là-dessus et essayer de s’améliorer. »

Hugo Lloris (gardien de l’Equipe de France sur M6) : « Il y avait un adversaire de grande qualité en face. En 2e mi-temps, on a joué plus haut et y a eu beaucoup plus d’allant. En 1e on a eu tendance à reculer, peut-être par crainte. Après, y avait de la qualité en face. Chacun a eu sa mi-temps. Dans les 30 dernières mètres, on a manqué de tranchant. On aurait préféré gagner, mais c’est une performance solide. Pogba ? Très présent, il voulait le ballon. Il a mis de la voix. C’est un leader, et on l’a ressenti. Après un an d’absence, on l’a senti en jambes. Mais il a été bien. »

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l’Equipe de France sur L’Equipe TV) : « Il y a de la satisfaction, et de la déception aussi car on aurait pu faire mieux. Défensivement on a été solides, mais offensivement on a joué avec le frein. On ne s’est pas totalement lâchés. En 2e période, on a eu plus de maitrise et on aurait dû appuyer plus. Personnellement ? Je me suis senti bien. Je suis arrivé dans le groupe avec du retard. Le coach m’avait dit que je jouerai, et je me suis senti bien. Je suis en confiance. J’ai essayé de donner le maximum. Personnellement, je suis content. On va essayer de vite passer à autre chose ».

Benjamin Pavard (défenseur de l'Equipe de France en conférence de presse) : "C'était plus compliqué face à une bonne équipe du Portugal. On a fait un match solide dans l'ensemble. Le 4-4-2 losange ? C'est un bon système. Le coach change depuis un certain temps. On s'adapte, c'est lui le boss. S'il dit qu'on doit jouer en losange, on joue en losange. On a fait un très bon match derrière. Il nous a manqué le but et des occasions.On aurait voulu gagner. On prend un point, mais on a encaissé zéro but. On est contents de ne pas avoir encaissé de buts, que ce soit de Cristiano (Ronaldo) ou d'un autre joueur. Maintenant, on a un match à préparer contre la ."