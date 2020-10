France-Portugal (0-0) - Les Bleus tenus en échec par le Portugal

La France et le Portugal ne sont pas parvenus à se départager ce dimanche soir au stade de France au terme d'un match globalement fermé (0-0).

Quatre ans après la finale de l'Euro 2016, c'était l'heure de la revanche ce dimanche au stade de entre la France et le . Dans un choc pour la tête de la poule de Ligue des Nations, Français et Portugais ont terminé dos à dos.

Les deux équipes sont bien en place dans les premières minutes et cherchent avant tout à ne pas laisser d'espaces à l'adversaire. Sur un duel aérien, la nouvelle recrue de Ruben Dias est avertie pour un coup de coude qui vaudra à Olivier Giroud de jouer la rencontre la tête bandée.

Peu à peu, le Portugal pose le pied sur le ballon mais peine à se montrer dangereux. Le premier frisson doit attendre une grosse vingtaine de minutes de jeu lorsque Lucas Hernandez se jette parfaitement dans les pieds d'un Cristiano Ronaldo prêt à armer sa frappe.

Plus d'équipes

Côté français, Mbappé, Griezmann ou encore Pogba tentent à plusieurs reprises de combiner dans l'axe, mais sans parvenir à trouver la justesse nécessaire dans les 30 derniers mètres adverses. Dernière situation juste avant de rentrer aux vestiaires : une tentative au-dessus d'Olivier Giroud.

Pogba et Griezmann en jambes, les défenses imprenables

Après la pause, les hommes de Didier Deschamps mettent davantage de pression, mais les Portugais restent très solides derrière. Mbappé s'amuse de son futur coéquipier à Paris Danilo Pereira dans la surface, mais Rui Patricio veille au grain.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo manque ensuite de reprendre le centre de Guerreiro. Très présent, le milieu de terrain français récupère de plus en plus de ballons haut sur le terrain, à l'image d'un Paul Pogba titulaire pour la première fois depuis juin 2019 et très en jambes. De quoi permettre à leur équipe de se projeter vers l'avant, sans grand succès.

Les attaques ne parviennent pas à faire la différence et les meilleures opportunités restent des frappes lointaines qui n'inquiètent ni Lloris ni Patricio. Sur un coup-franc de Guerreiro, Pepe croit enfin forcer la décision, avant d'être signalé hors-jeu.

Les Français finissent fort et Deschamps tente d'insuffler du sang neuf avec les entrées successives de Martial et Coman, mais rien n'y fait. Hugo Lloris doit même s'interposer une dernière fois sur une frappe de Cristiano Ronaldo. Avec ce match nul, les deux équipes partagent toujours la première place du groupe 3 de Ligue des Nations à mi-parcours. Le rendez-vous du mois de novembre à Lisbonne pourrait s'avérer décisif.