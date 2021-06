Lloris : "Il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement"

L'équipe de France aborde son huitième face à la Suisse en position de favorite mais le capitaine reste prudent avant de défier les Helvètes.

"Il y aura une belle équipe en face. L'aspect mental sera la clé de la réussite. Il faudra réaliser une grande performance." Les Bleus sont prévenus, de la bouche de leur capitaine Hugo Lloris, présent en conférence de presse à la veille du huitième de finale face à la Suisse à Bucarest.

"L'expérience, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre tous les ingrédients nécessaires. Il ne faut pas calculer les efforts, être prêts à relever le défi sur le plan mental. Tous ensemble, poursuit le portier de Tottenham. On est une équipe de compétitieurs, on n'aime pas la défaite. A nous d'être présents au prochain tour. Il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement."

L'incertitude plane notamment sur le système qui sera mis en place, la faute notamment aux absences à prévoir chez les Bleus. "Le sélectionneur reste le décisionnaire. Il travaille avec son staff pour essayer de mettre l'équipe dans les meilleures conditions. Parfois il faut s'adapter en fonction des pépins physiques", dit encore Lloris.

"Mais la réponse, c'est nous les joueurs qui devont la donner. A nous de mettre les ingrédients pour écrire notre histoire. (...) La clé de la réussite, c'est ce qu'on est capable d'amener en termes de discipline et d'efforts. Quel que soit le système, c'est à nous d'animer tout ça. Avec la volonté de gagner le match."

Enfin, l'ancien lyonnais a évoqué les cas individuels de deux de ses coéquipiers, Karim Benzema d'abord : "Il est prêt à faire ce qu'il faut pour l'équipe. Il amène son expérience et son talent. Un attaquant est à la recherche de but, ça amène la confiance et ça valide ses performances. Mais on n'a pas attendu ces deux buts pour voir son influence sur l'équipe."

Et N'Golo Kanté ensuite : "Pour le Ballon d'Or, c'est trop tôt pour l'évoquer. N'Golo est l'un des meilleurs à son poste. Partout où il passe, c'est un élément moteur. Sur le terrain et dans la vie de groupe."

Deux joueurs sur lesquels les Bleus compteront grandement pour venir à bout des Helvètes et continuer de tracer leur route dans ce Championnat d'Europe.