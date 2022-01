Lloris aux anges après sa prolongation

Hugo Lloris est ravi de son nouveau contrat avec Tottenham.À l'approche de son 10e anniversaire aux Spurs, puisqu’il était arrivé de Lyon en août 2012, le gardien de but a signé un nouveau contrat qui verra rester dans le nord du Londres jusqu’en 2024.

« Je me sens vraiment heureux, évidemment pour moi, mais aussi pour ma famille, de prolonger mon séjour à Londres et aux Spurs pour les deux prochaines années", a-t-il déclaré sur le site Internet du club.

Lloris veut continuer à s’améliorer

"Je pense que c'est un privilège de jouer au football et de jouer pour un si grand club comme les Spurs. Aussi, la relation avec les fans est importante pour moi. Au cours des derniers mois, j'ai ressenti leur soutien encore plus qu'avant. Donc, la décision a été vraiment facile à prendre pour moi ».

« Je suis vraiment heureux d'être dans cette situation et de me concentrer maintenant sur les mois et les années à venir, de poursuivre notre travail et de poursuivre le développement de notre équipe. Je crois que nous sommes dans un nouveau processus sous Antonio Conte, avec de solides bases d'équipe pour nous donner une base et une structure. Ensuite, c'est aux joueurs de montrer leur qualité. Étape par étape, nous verrons ensuite une amélioration ».

"Mon souhait est de devenir encore plus compétitif et de réduire l'écart avec les meilleures équipes d'Angleterre, et pourquoi pas revenir en Ligue des champions ? Cette saison, c'est mon objectif personnel, aider l'équipe et le Club à continuer dans cette voie, et profiter du football ».

« Maintenant, c'est le début d'un nouveau processus et j'espère qu'avec l'aide d'Antonio et de son équipe, avec son expérience, avec son énergie, avec sa discipline, nous allons faire quelque chose d'important pour le Club ».

Le portier des Bleus a également déclaré: «Je me sens bien dans ma tête et je me sens bien dans mon corps, et je me sens prêt à relever le défi des deux prochaines années – prêt à me battre, prêt à travailler. C'est quelque chose qui me vient à l'esprit tous les jours. Quand je me réveille le matin, je vais au terrain d'entraînement avec bonheur, avec l'envie de travailler, avec l'envie de m'améliorer. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour s'améliorer. Peu importe l'âge que vous avez, la chose la plus importante est cette volonté ».