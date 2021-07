Liverpool, Xherdan Shaqiri a demandé à partir

Barré à Liverpool, Shaqiri a fait part à ses dirigeants de son intention de quitter le club. Une demande acceptée par les Reds.

Xherdan Shaqiri devrait quitter Liverpool cet été, avec Napoli et la Lazio parmi les clubs désireux de signer la star suisse.

Les deux clubs de Serie A, selon Goal, a été en contact avec les représentants du joueur de 29 ans à la suite de ses impressionnantes performances à l'Euro 2020, et tous deux souhaitent conclure un accord avant la fin de la fenêtre de transfert à la fin du mois d’août.

Cependant, ils devraient faire face à la concurrence de l'Espagne, où Séville et Villarreal font partie des clubs intéressés même si le Suisse a sa petite préférence.

"J'ai informé Liverpool que je me sentais prêt pour un nouveau challenge. Ils ont accepté ma décision et considéreront les offres qu'ils recevront pour me vendre.[...]J'adorerai retourner en Italie et j'aimerai jouer pour la Lazio !", a-t-il déclaré dans la Corriere dello Sport.

Shaqiri a rejoint Liverpool en provenance de Stoke dans le cadre d'un accord de 15 millions d'euros en 2018 et a fait 63 apparitions pour les Reds.

Il faisait partie de l'équipe qui a remporté la Ligue des champions en 2019, suivi du titre de Premier League un an plus tard, mais a vu ses progrès à Anfield entravés par une série de blessures.

Il n'a débuté qu’à trois reprises au cours de la saison 2019-2020 et seulement sept la saison dernière, et est impatient de retrouver du temps de jeu ailleurs.

Liverpool avait prévu de le vendre l'été dernier, mais l'intérêt en l'Allemagne et en Italie ne s'est pas transformé en offres concrètes. Des sources d'Anfield, cependant, prévoient qu'il y a un accord à conclure au bon prix cette fois-ci. Shaqiri a encore une année garantie sur son contrat à Anfield, bien que le club ait la possibilité de le prolonger jusqu'en 2023 s'il le souhaite.

Séville et Villarreal se sont renseignés sur des accords de prêt potentiels, mais ont été informés que Liverpool serait à la recherche d'une vente, tandis que Napoli et la Lazio ont contacté les représentants de Shaqiri.

Shaqiri doit rencontrer les dirigeants de Liverpool lors de son camp de pré-saison en Autriche au plus tard cette semaine.

Les Reds ont déjà levé plus de 35 millions d'euros de ventes cet été, en vendant Marko Grujic, Harry Wilson, Taiwo Awoniyi, Kamil Grabara et Liam Millar, et ils chercheraient à récupérer environ 17 millions d'euros pour Shaqiri, vu son pedigree.

Les fans des Reds espèrent que l'argent sera réinvesti avec l’achat d’un milieu de terrain et un attaquant nécessaires si Jurgen Klopp veut rafraîchir son équipe.

Liverpool souhaite également prolonger un certain nombre de joueurs avec de nouveaux contrats, comme le gardien de but Alisson Becker, le défenseur Virgil van Dijk et le milieu de terrain Fabinho.

Mohamed Salah et Sadio Mane sont également dans les deux dernières années de leur contrat, tout comme le capitaine Jordan Henderson, avec qui les premières discussions se sont avérées infructueuses jusqu'à présent.

Liverpool est conscient de la nécessité de recruter des joueurs plus jeunes afin de garantir que l'équipe continue d'évoluer tout en restant compétitive, mais n'a encore recruté qu’un seul joueur cet été, le défenseur central de 22 ans Ibrahima Konate du RB Leipzig.